Liga MX: Chivas quiere a Chicharito Hernández y hará todo lo que sea para conseguirlo

México.- Chivas sigue inmerso en una problemática bastante seria y es que desde la salida de Alan Pulido no han encontrado al 9 que necesitan para definir en momentos claves, han intentado con otros delanteros pero no han dado con el indicado pero saben que hay uno que sería perfecto pero no les pertenece y ese es Javier Hernández por lo que ya piensan en su regreso a la Liga MX.

De acuerdo al El Universal la directiva de Chivas ya tiene el plan para el regreso del mexicano, todo se basa en el tiempo de contrato que tiene con el equipo de la MLS y es que para diciembre de 2022 este llega a su fin, poco más de un año en donde el conjunto de la Liga MX busca un acuerdo en donde Javier Hernández sea cedido por el Galaxy en calidad de préstamo.

El plan de Chivas es básicamente pedir al jugador prestado y en el transcurso del año que resta de su contrato le estaría asegurando el pago al Galaxy del salario del jugador pero no tendría la oportunidad de comprarlo por las grandes deudas y problemas económicos en los que se encuentra el equipo, así mismo podría pasar el tiempo hasta el punto que el jugador sea libre en caso de no renovar para llegar sin costo a la Liga MX.

Javier Hernández recintemente cumplió 15 años de su debut con Chivas | Foto: Jam Media

Javier Hernández por ahora no tendría en su cabeza el regresar a la Liga MX pues cree que tiene el nivel para demostrar que puede hacer algo bueno con el Galaxy donde lo apunta como uno de los posibles campeones de esta temporada. Además de que esta semana tuvo un regreso triunfal con el equipo luego de 12 partidos lesionado apareció para anotar ante el Dynamo en la MLS.

Hernández tiene actualmente 33 años su mejor momento como futbolista está llegando a su fin y eso ayudaría a que llegue a la Liga MX pero no por ahora. Chivas por el momento tiene que luchar con lo que tiene que no le ha dado resultados y hoy están muy cerca de salir de los mejores 12 y con un tema serio con su entrenador que aún no puede volver a ganarse la confianza de su afición.