Liga MX: Chivas recupera a Luis Fernando Tena para el juego ante Santos

Guadalajara.- Chivas ha anunciado que este domingo en su visita a Santos Laguna en el marco de la jornada 2 de la Liga MX, ya podrá contar con su entrenador en el banquillo, no así con los jugadores que han sido detectados con coronavirus.

El Guadalajara viene de empatar sin goles en su debut ante el León, un encuentro que encaró sin Alexis Vega, Uriel Antuna, Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta, todos contagiados de COVID-19. Los cuatro no podrán jugar el domingo.

Tampoco pudo contar con Tena, quien va saliendo de la cuarentena por el mismo padecimiento y reaparecerá el fin de semana tras dar negativo a una segunda prueba. "Dentro de todo, el virus me trató bien. Perdí el gusto y olfato, me encerraron 15 días... es un virus muy bravo, muy contagioso y hay que tener mucho cuidado", dijo Tena, quien dirigió la práctica del jueves. "Estoy ansioso de volver al césped con todos los jugadores y todos los compañeros".

Luis Fernando Tena ya entrenó al equipo este jueves | Captura del Twitter de Chivas

Santos comenzó su andadura en el Apertura con una derrota 2-0 ante un Cruz Azul que procurará extender una racha sin derrotas que data de enero cuando visite al Puebla al abrir la fecha la noche del viernes.

Racha positiva de Cruz Azul

La Máquina no pierde un partido desde la segunda fecha del Clausura pasado, cuando fue superado por el Atlético de San Luis el 17 de enero. Cruz Azul, de momento, no ha reportado bajas por coronavirus para el fin de semana, pero sí tendrá la sensible ausencia del artillero uruguayo Jonathan Rodríguez, quien fue expulsado en la primera fecha.

Cruz Azul mantiene el invicto desde el torneo pasado | Jam Media

"Es bueno que se hable de que somos favoritos porque refleja el buen trabajo que hacemos, pero para nosotros es cuestión de ir partido a partido y seguir en esa línea, buscando el objetivo que es salir campeón", dijo el volante Rafael Baca. "Es un camino largo y la única forma de cumplirlo es ir a paso a paso, arrancamos bien ante Santos y el viernes buscaremos hacer lo mismo".

América ilusiona

El América fue el otro grande que dejó buenas sensaciones en la primera fecha. Despachó 2-1 a Pachuca y ahora tratará de encadenar victorias cuando reciba a Tijuana el sábado.

Para hacerlo, las Águilas deberán sobreponerse a tres ausencias. El zaguero argentino Emanuel Aguilera y el volante colombiano Andrés Ibarguen salieron lesionados ante Pachuca, mientras que el volante argentino Sebastián Cáseres fue expulsado.

América visitó al Pachuca y se quedó con los 3 puntos pero perdió 3 jugadores | Jam Media

"La verdad hemos trabajado bien en la competencia interna para suplir a las ausencias", dijo el entrenador del América Miguel Herrera. "No importa quien esté, lo que importa es que los que jueguen se maten por conseguir el resultado".

Para el lunes por la noche, Pumas procurará hilvanar su segundo triunfo del campeonato cuando visite al Atlas. El partido cambió de fecha mientras los jugadores de los Zorros realizan pruebas de coronavirus. Se trata del primer partido de la segunda fecha que modifica horario por ese motivo y el tercero en lo que va del torneo.

Los universitarios serán dirigidos por segundo partido consecutivo por el entrenador argentino Andrés Lillini, el director de sus inferiores que tomó las riendas de forma interina tras la salida español Míchel González.

En otros encuentros: Juárez-Necaxa, Tigres-Pachuca, Toluca-San Luis, Querétaro-Mazatlán y León-Monterrey.

