Liga MX: Chivas se bajaría renunciaría con Alexis Vega y no presionaría con su renovación

Jalisco.- Alexis Vega tiene en la incertidumbre a loa aficionados de Chivas con el arreglo de su renovación y es que a 8 meses de que culmine totalmente y sea libre no hay nada concreto y luego de lo que se ha filtrado las esperanzas se acaban. En las últimas horas se ha revelado que Chivas ha decidido ya no hacer más movimientos por el jugador pues ya entendieron que nada le hará cambiar su decisión de firmar su extensión de contrato y que lo mejor es ir pensado en cómo suplirlo.

Todo eso surgió luego de que el periodista David Medrano de TV Azteca confirmó que el equipo de Chivas ya no saben que más hacer para convencer al jugar lo que ha generado un circulo vicioso sin poder solucionar ya que tampoco el jugador pone de su parte para llegar a un acuerdo ya que sus intereses ya no son estar en Chivas si no emigrar a Europa o en el peor de los caos fichar por otro equipo de la Liga MX.

"En dos meses ya escuchará ofertas Yo creo que cada día que pasa obra en favor de Alexis Vega y yo creo que Guadalajara está resignado a que es un futbolista al que no le van a recuperar un solo pesos de los 15 o 16 millones que les ha costado la estadía de Alexis Vega (en Chivas)", dijo el periodista para el programa Duro de Marcar recopilado por Chivas Pasíon, con ello estaría casi confirmando que el "10" del Rebaño solo espera para irse gratis del club.

Alexis Vega tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, pero a partir del 30 de junio de este mismo año ya podrá comenzar a negociar con el equipo que él guste, esto por tener 6 meses antes de que se culmine su contrato de manera oficial, algo que está avalado por la FIFA. Chivas y Vega han extendido mucho tiempo su relación pero parece que llegó a su fin.

El atacante llegó a Chivas en el Clausura 2019, apenas han pasado 3 años desde su arribo, ha disputado varios torneos en donde ha demostrado su gran calidad por ratos pero le ha costado hacerlo por tiempos más largos, algo que con Toluca no pasaba mucho. Tambien hay que decir que en los poco más de 3 años en el equipo solo ha marcado 19 goles en fase regular lo que es una cuota muy baja considerando que se contrató por sus aciertos por frente al arco pero ha quedado a deber en ese sentido.