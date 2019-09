Liga MX: Chivas se juega la vida ante Monarcas

Morelia.- Para abrir la jornada 10 de la Liga MX, Monarcas y Chivas se enfrentarán desde la cancha del Estadio Morelos, donde ambas escuadras necesitan los puntos para acercarse a puestos de liguilla.

Monarcas llega de una derrota pero 13 puntos que lo colocan en la posición 8, mientras que Chivas con 11 unidades ocupa la posición 12.

Para Chivas es un duelo a muerte, sus numeros no favorecen al proyecto de Tomás Boy que aun no convence a su afición y este será un duelo con un equipo directo para la pelea de puestos de liguilla por lo que será importante no equivicarse.

Por el lado de Monarcas llega con 10 puntos de los últimos 15 disputados lo que podría indicar una mejora en su fútbol.

"Quick" Mendoza sabe que encarar al conjunto de @Chivas representa mucho por la grandeza de la institución rojiblanca.��⚪



"Chivas se está jugando la vida en todos los partidos".



Hombres de ataque

Oribe Peralta cuenta con 364 días sin anotar, hoy podría romper esa racha siempre y cuando su técnico lo considere en el partido, sus compañeros Alan Pulido y Alexis Vega no han sido los delanteros goleadores que su equipo esperaba por lo que será interesante cual será su propuesta ofensiva.

Fernando Aristeguieta por parte de Monarcas ha respondido desde su llegada ha jugado el 94% de los minutos donde ha marcado en 3 ocasiones, junto con él estan Luis Mendoza y Lucas Villafañez quienes son los encargados de abastecer de balones al venezolano.

