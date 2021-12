Liga MX: Chivas se lleva las críticas por su felicitación al Atlas llena de envidia

Jalisco.- Tras el silbatazo final y el título de Atlas, las felicitaciones de los otros equipos de la Liga MX comenzaron a llegar, Rayados, Tigres, Puebla entre otros pero el que ha causado mucho revuelo es el de Chivas quienes apelaron a su grandeza para recordarles a los de Atlas que ellos son los más ganadores y ya de paso felicitarlos por el segundo título, pero con lo que no contaban es que gran parte de la afición no estuvo de acuerdo con su mensaje, incluso hasta seguidores del rebaño se molestaron por la publicación de su equipo.

A través de redes sociales Chivas compartió su felicitación en la que destaca que solo tiene la palabra "Enhorabuena" pero lo que se llegó la atención fue el escudo de Chivas y debajo 12 siluetas de campeonatos que representan los trofeos del Rebaño y solo dos de ellos ilustrados con la imagen de los trofeos de Atlas, esa forma de felicitar al equipo rival de la ciudad no causó gracia y se han llevado más criticas que aplausos por su acción.

"Soy de Chivas de nacimiento y eso no me causa gracia, preocúpense por ser mejores ustedes en vez de criticar. Hoy Atlas es mejor que Chivas aunque duela", "Creo que en momentos como este, calladitos nos veríamos más bonitos", "Soy Chiva a morir pero desapruebo esto, serénense señores, como rivales deportivos y como humanos, hay que tambien reconocer las victorias ajenas, tomen eso como lección de humildad", fueron algunas de las frases que el Rebaño recibió de sus propios fanáticos ya que de los que no son aficionados las criticas fueron mucho más fuertes.

Chivas la última ocasión que logró un título de Liga MX fue en el 2017, desde entonces de 8 torneos solo en uno ha podido entrar a Liguilla, mientras que el equipo de Atlas en el último año estuvo peleando en las fases finales hasta ahora que se le dio la oportunidad de ganar el titulo, que si bien es el segundo y primero de este nuevo siglo, tampoco están muy lejos de Chivas que en 21 años solo han podido ganar 2 títulos (2006 y 2017), sus 10 pasados datan del siglo pasado.

Esta fue la felicitación que Chivas hizo para el Atlas | Foto: Captura

La rivalidad de Chivas y Atlas data justamente 70 años, ya que el primer gran momento que vivieron ambos fue en la final de la temporada 1950-1951 cuando Atlas les ganó la final y desde ese momento se creó una de las rivalidades que han perdurado en la Liga MX con la creación del Clásico Tapatío y que hay quienes dicen que lo sienten mucho más que el Clásico Nacional por el honor de la ciudad y eso los hace más entregados para salir a ganarlo en cada oportunidad que se les presente.

Ahora el cuadro del Atlas se prepara para celebrar con un gran desfile que tendrá lugar este lunes 13 de diciembre por las calles de Guadalajara y a la que invita a todos los aficionados para que acudan a aclamar al nuevo campeón de la Liga MX luego de 70 años de pura espera y que ahora la cuenta ha iniciado de nuevo.