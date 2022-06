Liga MX: Chivas tendrá al menos 3 bajas para el inicio del Apertura 2022

México.- El debut del Apertura 2022 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, solo una semana se tiene para pulir los últimos detalles para el primer partido. En el caso de Chivas las cosas han resultado medianamente bien para Ricardo Cadena y sus pupilos pues tendrán en su mayoría al plantel listo aunque tambien tendrán algunas bajas considerables para el torneo y otras más que podrían incorporarse en las siguientes semanas. El tema de las lesiones es algo que ha complicado al equipo rojiblanco y este torneo seguramente no será la excepción.

A días del debut, Chivas tiene al menos a 3 jugadores que no estarán en el inicio del Apertura 2022, dos de ellos incluso están destinados a no ver un solo minuto en el torneo dado que la lesión por la que pasan les impide volver al campo en poco tiempo. Uno de ellos es Jesús Molina quien desde el mes de febrero se ha ausentado del equipo luego de una ruptura de ligamentos que le dio cuando mucho 8 meses de baja y aún se tiene contabilizado 5 meses de recuperación por lo que no estaría listo para el torneo.

Otro de los casos que tambien tiene descartado tener minutos en este campeonato con Chivas es Jesús Angulo quien durante el juego de repechaje del Clausura 2022 ante Pumas sufrió una fractura de peroné lo que le da al menos unos 6 meses de recuperación dejándolo de toda posibilidad para tener minutos con el equipo rojiblanco. Su lesión la tuvo el pasado mes de mayo por lo que apenas ha pasado poco más de un mes de su recuperación.

Por si fuera poco en el mediocampos tambien estará otra baja, ahora con Sergio Flores, la famosa "Morsa" ha tenido complicaciones con el menisco por lo que fue operado y eso le mantiene aún en recuperación pero su tiempo de recuperación es de 12 semanas por lo que estaría fuera al menos 3 meses por lo que podría regresar para la parte final del Apertura 2022 o al menos que Chivas no quiera arriesgarlo tambien podrían optar que no juegue.

En lo que respecta al resto de jugadores solo han tenido que procurar que evitar la sobrecarga de trabajo. En la intensa pretemporada jugadores como Isaac Brizuela ha estado entre algodones por molestias musculares pero nada que no pueda solucionarse de aquí al inicio de la campaña. Chivas debutará en el Apertura 2022 como local al recibir al conjunto de FC Juárez el 2 de julio.