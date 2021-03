Liga MX: Chivas tendrá semana completa de entrenamientos durante la Fecha FIFA

Guadalajara, Jalisco.- Chivas no disputó su partido de la jornada 12 frente a Rayados debido al tema de sus jugadores que fueron seleccionados para participar en el Preolímpico de Concacaf, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Asimismo tendrá que aguardar dos semanas para volver a la actividad en la Liga MX, pues en esta última semana de marzo no habrá partidos en el máximo circuito por la Fecha FIFA del 17 y 30 de marzo. No obstante, el club no tiene en mente dejar pasar un solo día y por ende agendó una semana completa para sus entrenamientos en las instalaciones de Valle Verde.

Antepenúltimo lugar de la clasificación con 12 unidades y fuera de los puestos de repesca, los discípulos de Víctor Manuel Vucetich tendrán un cierre de campeonato complicado, la ventaja es que por el momento sólo se coloca a un punto de desventaja de quien es el duodécimo lugar, los Tuzos del Pachuca.

Santos, Cruz Azul, Tijuana, Monterrey, Atlas y Tigres son los adversarios que enfrentará el cuadro tapatío en el cierre de la campaña regular. Por tal motivo no requieren esperar nada de tiempo para tratar de pulir los errores cometidos en los juegos pasados que le hicieron perder puntos importantes al rebaño sagrado y llegar con mejoría para colocarse entre los equipos de repechaje.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LAS CHIVAS

Martes 23 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Vespertino: 17:00 p.m

Miércoles 24 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Vespertino: 17:00 p.m

Jueves 25 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Viernes 26 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Sábado 27 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Domingo 28 de marzo

Matutino: 9:30 a.m

Chivas celebrará su encuentro de la jornada 13 para el domingo 4 de abril ante los Guerreros, mientras que su compromiso pendiente ante los Rayados de Monterrey se disputará hasta el 21 de abril en el "Gigante de Acero".