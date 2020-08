Liga MX: Chivas tiene uno de sus peores inicios de temporada

Guadalajara.- En el marco de la Jornada 3 de la Liga MX del Guard1anes 2020 Chivas vive uno de los peores momentos en el torneo y solo han pasado 3 jornadas. Este sábado recibió al Puebla en su cancha con la consigna de marcar su primer gol en la temporada y sumar de a 3 en el campeonato. Ninguna de las dos cosas pasó y lo único que si fue el despido de Luis Fernando Tena.

Luego de 3 jornada lo que equivale a 270 minutos en los 3 partidos, Chivas no ha marcado ni un solo gol y al contrario ha recibido 3. Y solo ha ganado un punto en su primer duelo ante León que de no haber sido por la mala puntería de los delanteros de los panzas verdes se hubieran ido con otra derrota. Este inicio es uno de los peores en mucho tiempo en cuestión de no poder anotar goles en sus tres primeras presentaciones.

Durante el juego no se vio a más de un jugador con las verdaderas ganas de insistir para abrir el marcado. Fue Isaac Brizuela quien estuvo más insistente pero sin poder conseguirlo. Aunque esta mala racha podría tener mucho que ver con la falta de jugadores en la delantera como se había venido acostumbrando el equipo y Luis Fernando Tena. Recordemos que jugadores como Fernando Beltrán y Alexis Vega no están disponibles por enfermedad.

Isaac Brizuela lo intentó todo el juego sin resultados y Chivas se fue en cero

Aun así ostentan a uno de los mejores delanteros de México como José Juan Macías quien tuvo pocos remates director y con verdadera posibilidad de entrar al arco defendido por Nicolás Vikonis. A eso se le sumó la expulsión del joven debutante, Eduardo Torres que con solo 34 minutos en el juego se fue por una fuerte entrada el rival.

Las cosas fueron de mal en peor cuando Santiago Ormeño encontró un balón dentro del área de las Chivas que cambió por gol y con eso fue suficiente para hacerse con la victoria y colocarse en los primeros puestos de la clasificación con 7 unidades mientras que Chivas se mantiene en el lugar 16 con un punto. Aunque no todo está perdido, recordando que para este torneo las oportunidades de clasificación se ampliaron hasta el lugar 12 y de esa posición se encuentra a 3 puntos.

Santiago Ormeño celebrando su segundo gol del torneo

Luego de la derrota, en conferencia de prensa Luis Fernando Tena sabia que podría ser la última aun así se expresó de lo malo, lo bueno y lo que se pueda mejorar, pero este domingo la directiva decidió otra cosa y terminó por cesarlo. Con 22 juegos al frente del Rebaño sus números fueron muy equilibrados pero no fue algo que vaya con la historia del club.

Lo que viene para el rebaño son partidos difíciles ya que se acerca una jornada doble y los resultados negativos podrían extenderse en caso de que no encuentren un verdadero cambio para el buen funcionamiento del equipo, Primero visitarán a los Bravos de Ciudad Juárez y para el fin de semana recibirán al Atlético San Luis, equipos que se mantienen en mejor posición en el torneo.

