Liga MX: Chivas, uno de los equipos interesados por que el torneo se cancele

México.- Los actos de violencia en la Liga MX siguen dando más y más temas por resolver, este fin de semana luego de que Mikel Arriola suspendiera temporalmente la jornada 9 del Clausura 2022 se dio a conocer de manera extraoficial que ya hay equipos que se han postulado a favor de que el torneo ya no puede jugarse con normalidad por lo que esperan que en la junta del martes con los 18 dueños de los equipos se llegue a la conclusión del campeonato y solucionar el tema de la violencia desde la raíz.

Los clubes que aparentemente son los que están solicitando la cancelación del Clausura son Chivas, América, Santos y Rayados, curiosamente 4 de los equipos que en esta temporada no han tenido una gran exhibición ante su afición por lo que podrían ver la posibilidad de darle carpetazo a una de sus peores campañas en años. Aún así han recibido el apoyo de los aficionados quienes desean que el torneo no se debe jugar más pero solo ha sido una propuesta que se tendrá en la mesa este martes y en la que podría considerarse.

La Liga MX tiene entre sus planes solucionar primero el tema de las sanciones para el equipo de Querétaro a quien se le culpa de gran parte de los hechos pues no brindaron en su totalidad la seguridad para que el partido se llevara a cabo. Entre otras de las cosas a analizar es si el torneo puede jugarse a puerta cerrada o solamente sin presencia de la porra rival y como última opción estaría a cancelación del torneo pero aún así podría existir la posibilidad de que se decida que no haya más futbol hasta verano.

Chivas podría jugar el Clásico Nacional sin afición o sin seguidores visitantes | Foto: Jam Media

Chivas como el resto de equipos de la Liga MX han emitido un comunicado en donde explican que el futbol no es un lugar para la violencia y condenan totalmente los actos vividos en el Estadio La Corregidora. Sus aficionados han dejado de lado la rivalidad que los define en el campo y varias personas acudieron a apoyar la afición del Atlas quienes sufrieron del ataque el pasado sábado.

Lo que ahora tiene en incertidumbre a la afición es qué pasará en el torneo, ya que si no se cancelará, se desea saber cómo se llevará a cabo el tema del Clásico Nacional que es dentro de una semana en el Akron, un partido de suma relevancia para todo el futbol mexicano y con gran repercusión en caso de que pueda pasar algo similar, por eso y más cosas se sigue analizando para poder dar más certeza.

En las últimas horas algunos fans del Rebaño han revelado en redes sociales que la venta de boletos para el partido se ha detenido y que no hay respuesta de si habrá posibilidad de asistir, todo ello a la espera de la confirmación de lo que pasará mañana. Hay que recordar que Chivas sumó una victoria este sábado, algo que no se celebró dado que ocurrió minutos más tarde que la masacre en Querétaro por lo que las redes sociales del equipo como muchos otro de la Liga MX no se han actualizado en varios días.