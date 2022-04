Liga MX: Chivas utiliza su fin de semana para anunciar las bajas contra Toluca FC

Guadalajara, Jalisco.- Chivas de Guadalajara esperará una semana más para jugar en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX debido a que la cancha del Estadio Akron quedó dañado por el concierto de la banda británica Coldplay, así que se tomó la decisión de esperar a que se reestablezca para jugar el partido de la jornada 12 contra Rayados de Monterrey.

La noticia se dio a conocer en la semana y desde entonces el primer equipo que dirige Marcelo Michel Leaño se enfoca en perfeccionar su nivel con miras a la siguiente fecha del torneo, en la cual el Rebaño Sagrado viajará al Estado de México para visitar a Diablos Rojos del Toluca FC.

El día de ayer (viernes) los rojiblancos fuerons testigos del retorno de la afición en las instalaciones de Verde Valle. Un máximo de 50 personas estuvieron en la tribuna animando a los jugadores que al término del entrenamiento decidieron acercarse a su gente para firmar autógrafos, y dar las gracias por la comunión que existe en ambas partes.

Entrenamiento de Chivas en Verde Valle

Twitter Chivas

Leer más: Liga MX: Pachuca ya está en Torreón en busca de otro 3 puntos

Sin embargo no todo fue color de rosa, pues en la práctica Alexis Vega no estuvo en la Casa Club...por un asunto especial y regresará hasta el día lunes. En cambio otros dos elementos no estuvieron junto con el primer equipo y a siete días de la próxima cita ya saben que no serán elegibles para el duelo de la semana 13.

El mediocampista veterano, Jesús Molina, no estará para el duelo contra el cuadro escarlata por la operación a la que fue sometido hace ya varias semanas. Junto con él se une el defensa Luis Olivas que trabaja de forma individual debido a una molestia en la rodilla.

Jesús Molina causa baja por lesión

Jam media

Por lo pronto Chivas se encuentra en preparación para la siguiente semana, la cual será desgastante porque visitará a Toluca FC y días después cumplirá su juego sin resolver ante Rayados, para posterior viajar a la Capital del país y ser oponente de la Máquina de Cruz Azul.

Leer más: Liga MX: Chivas no buscará ya la renovación de Alexis Vega

Guadalajara se encuentra con un balance de tres ganadas, cuatro empatados y cuatro perdidos. En el arranque de la jornada 13 marcha en el décimo lugar con 13 puntos pero con el peligro de descender posiciones al haber participantes que podrían traspasar al club si ganan en sus respectivos compromisos.