Liga MX: Chivas va por un buen resultado a León y evitar alargar su mala racha

León, Guanajuato.- Este lunes la jornada 5 de la Liga MX baja el telón y los encargados para son León, el actual campeón del torneo y que no pasa por un buen momento y las Chivas quienes llegan aun peor que su rival por lo que este partido puede representar un nuevo inicio en caso de sacar el resultado. Para el Rebaño una victoria le caería de maravilla.

Ambos clubes marchan en la parte baja de la tabla, pero la diferencia es que "la Fiera" ya ganó su primer partido y con uno menos se encuentra en el lugar 13 con 4 puntos, mientras que Chivas se ubica en el lugar 16 con solo 2 puntos, luego de dos empates y dos derrotas uno de los peores arranques de temporada luego de lo que habían conseguido la campaña anterior.

Chivas tiene este día la oportunidad para reivindicarse en el torneo, siempre y cuando gane y convenza a su entrenador y a sus aficionados quienes son los que más críticos se han vuelto con la mala exhibición que han mostrado en sus primeros 4 partidos.

Luego de una semana más que complicada con especulaciones sobre la salida de Víctor Manuel Vucetich a quien han confirmado como el entrenador pase lo que pase con el equipo en las siguientes jornadas, también por la pelea entre sus jugadores dentro del vestidor entre José Juan Macías y Antonio Briseño y su más reciente problema con el positivo de Covid-19 de Cristian Calderón.

Aun con todo eso se han mantenido en la línea para intentar sacar un buen resultado, si bien los números no acompañan al Rebaño tienen una ligera ventaja contra el rival y es que tuvieron más tiempo de recuperación en la pretemporada, cosa que los jugadores de León no tuvieron por lo que aun no han llegado a su máximo nivel.

Chivas se enfrentó a León en las semifinales del pasado torneo y quedó eliminado | Foto: Jam Media

Los puntos fuertes para Chivas están totalmente en la ofensiva, si bien y no porque sean goleadores pues apenas han marcado 4 goles en lo que va del torneo si no que tiene a los hombres necesarios para lograr un buen resultado, en los últimos partidos, JJ Macías ha respondido en el ataque pero no ha sido suficiente, otro es Alexis Vega y Uriel Antuna quienes son una gran ayuda en el ataque, solo falta que salgan conectados.

Una de las zonas débiles es su parte baja, la defensiva ha permitido 7 goles en solo 4 partidos, una cantidad muy alta y eso importa mucho por que en solo un juego han recibido hasta 3 anotaciones y uno más de 2 en donde curiosamente en ambos perdieron, si bien León no pasa un gran momento podría tener una ventaja con algunos ataques de Luis Montes, Ángel Mena y compañía.

El partido se jugará este lunes 8 de febrero de 2021 en punto de las 21:00 pm a través de Fox Sports, totalmente en vivo, y si no tienes la oportunidad de verlo puedes seguir el Minuto a Minuto en nuestro portal de Debate.