Liga MX: Chivas vs León la primera semifinal confirmada el Guard1anes 2020

Guadalajara.- El Rebaño Sagrado comandado por Cristian Calderón ya conocen a su rival para las semifinales y es nada más y nada menos que en León, quien arribó a esta fase luego de vencer al Puebla. Esta serie fue la primera en confirmarse luego de la victoria de los Pumas que dejó el camino libre para que se pueda llevar a cabo.

Chivas por haber ocupado un lugar más abajo en la tabla de los mejores 8 ya con la reclasificación culminada, deberá recibir el duelo de ida en casa y visitará al conjunto de la Fiera posiblemente el día sábado, esto se puede suponer por ser el día que le agrada a León jugar sus partidos como local.

Este será posiblemente el partido que se lleve la atención, pues se enfrentan dos equipos de mucha historia pero lo que importa ahora es su juego y ambos han demostrado en los últimos partidos que tienen la calidad para solventar a una eliminatoria. Aun así León se mantiene un peldaño por encima de Chivas por ser un equipo más compactado y con conexión.

Para Víctor Manuel Vucetich que en sus declaraciones al finalizar el partido ante América de este sábado dejó claro que prefiere que Chivas siga siendo el club víctima de esta Liguilla para así dejar de lado la presión.

"Prefiero que sigan pensando que somos víctimas y seguir con esa determinación, yo creo que no puede cambiar de la noche a la mañana de ser víctimas a ser protagonistas. Esperemos y se siga con esa tendencia que tenemos", dijo Vucetich.

Chivas y León se enfrentaron en la Jornada 1 con un empate a 0 | Jam Media

La ventaja para el Rebaño será que ya podrían contar con Alexis Vega para el partido de ida de esta semana, aunque ya estuvo en la banca este sábado pero no fue utilizado por precaución. Pero se espera una nueva valoración del jugador para saber su podrá jugar o no. Los que se mantienen en duda es Jesús Angulo y José Juan Macías quienes no se han recuperado de sus lesiones.

Chivas va invicta en su camino al título, igual que pasó en el 2006 cuando de repechaje entraron a Liguilla, y terminaron coronando con la estrella número 11 en la historia del equipo. Ahora es la número 13 la que quieren bordar en sus escudos.