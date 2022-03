Liga MX: Chivas ya tendría el reemplazo de Marcelo Michel Leaño en este C2022

Guadalajara, Jalisco.- Chivas de Guadalajara también se encuentra en serios problemas después de sufrir una dura voltereta por parte del superlíder, Club Puebla (2-3), en la terminada jornada 7 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, consecuencia que ocasionó la molestia de los aficionados contra los jugadores y, principalmente, con el técnico Marcelo Michel Leaño, quien exigió su salida durante el partido en el Estadio Akron.

La noche del sábado 26 de febrero no fue la más tranquila que ha pasado el rebaño sagrado, mucho menos su estratega que está en la cuerda floja luego de este resultado, mismo que dejó evidenciada la crisis del arbitraje nacional a causa de perjudicar a los rojiblancos en el marcador.

Pese a eso el técnico afirmó que no hablaría del arbitraje, sino del desempeño de su equipo que estuvo irregular en el segundo tiempo; la primera mitad ha sido la segunda mejor presentación que los tapatíos han hecho ya con Marcelo Michel Leaño como su estratega, pero después de varios meses.

Los resultados simplemente no ayudan al Guadalajara en este Clausura 2022. Luego de sufrir su tercer descalabro enfila -cuarto en el campeonato- la directiva pensaría en revocar de su puesto a Leaño y en su mente estaría un estratega que tiene historia en la Liga MX, como jugador y entrenador.

Michel Leaño en la cuerda floja

¿A QUIÉN TRAERÍA CHIVAS COMO SUCESOR DE LEAÑO?

Después de la sufrida caída en Zapopan se empezó a escuchar con mucha fuerza el nombre de Rubén Omar Romano. De acuerdo a varias fuentes el técnico argentino volvería a la Primera División para encargarse del grupo de Verde Valle por lo que resta del C2022.

Sin embargo aún no existe algún acuerdo formal entre la directiva y Rubén Omar Romano, empero entre su baraja no se dejará a un lado la posibilidad de contar con él para convertirse en el nuevo director técnico de Chivas de Guadalajara si las cosas no mejoran en esta segunda mitad. En dado caso de llegar a la institución sería su primera vez al frente de Chivas.

Rubén Omar Romano llegaría a Chivas

VISITARÁN SAN LUIS POTOSÍ

El combinado de 'La Perla Tapatía' hará el viaje al centro de la República Mexicana para enfrentar al Atlético de San Luis, quien sorprendió a Rayados (0-2) en el 'Gigante de Acero' hasta causar el cese de Javier Aguirre. Podría convertirse en el próximo verdugo de Marcelo Michel Leaño en caso de superar a Chivas en esta fecha doble.

