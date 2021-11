Liga MX: Christian Martinoli desata su enojo contra el Toluca tras ser eliminado del torneo

México.- Como nunca se le había visto, Christian Martinoli desató toda su furia contra el Toluca, el equipo de sus amores en la Liga MX y es que el cuadro escarlata cayó eliminado este domingo ante el equipo de Pumas, algo que para Martinoli no podía pasar, pero aún así su equipo logró sobrepasar sus expectativas quedando fuera con el último equipo en entrar al Repechaje. El narrador utilizó sus redes sociales para desahogar su molestia luego de lo visto en el partido.

Tras el silbatazo final el "Deus" utilizó su cuenta de Twitter para mandar un fuerte mensaje a la directiva del Toluca para que comience una reestructuración iniciando con el entrenador y todas las posiciones ya que solo generaron vergüenza tras acarrear 10 partidos sin ganar, más de la mitad del torneo pasó el Toluca sin poder sumar 3 puntos, con 5 derrotas y 5 empates y es que en un inicio de la Liga MX llegó a ser hasta líder general pero luego de unas fechas cayó descontroladamente.

"Todo mal. Hay que acumular 10 partidos sin ganar en el fútbol mexicano y que te elimine esta versión de Pumas. En ChorizoPower Se busca entrenador, portero, delantero, medio equipo, en fin, de todo. Una vergüenza", dijo el narrador en sus redes sociales de su amado pero ahora odiado "Chorizo Power", tras quedar fuera de la posibilidad de Liguilla.

Pero si eso fue fuerte, con quien no tuvo reparo de hacer una critica fue para Hernán Cristante quien como entrenador de su Toluca ya se le acabaron las credenciales, esta es su segunda etapa frente al equipo y como la primera, por momentos entregó buen futbol pero luego el equipo se le cae y eso es lo que Martinoli le recordó, le hizo saber que su boleto como figura en el campo ya no es valido para el puesto de entrenador y que por eso y más se fue abucheado por la afición en la Bombonera.

Martinoli no se contuvo y dijo todo lo que pensaba de su equipo | Foto: Captura

"La única forma de que una leyenda se vaya abucheado de un club es cuando se hace entrenador del mismo y no logra el 10 por ciento desde la banca de lo que obtuvo en la cancha. Pasa aquí y en todos lados. Lo hecho en el campo quedará de por vida pero no da inmunidad desde la banda", agregó. Y Christian Martinoli no fue critico solo en este partido si no que en todo el torneo se hizo presente con los comentarios hacia su equipo y les dejó claro que bien no estaban jugando y si calificaron a Repechaje aún sin haber ganado 10 partidos es porque el resto de clubes están igual o peor que ellos.

La directiva de Toluca y Hernán Cristante tendría una reunión este lunes para hablar de la continuidad del proyecto y si el argentino es el hombre que los Diablos necesitan para poder a volver a ser ese gran equipo que dominó en los torneos cortos de la Liga MX llegando a los 10 títulos con los que siguen estancados desde hace ya más de 10 años. Martinoli ha sido fan del equipo desde hace mucho tiempo, desde su llegada a México, incluso fue parte de las inferiores del equipo choricero por lo que las derrotas le duelen mucho más de lo normal.