Liga MX: Christian Martinoli revela que André Marín le hacía difíciles las transmisiones

Ciudad de México.- Christian Martinoli no se tienta el corazón cuando de hablar claro se trata y de exhibir los malos manejos dentro de su equipo de trabajo y es que contó las malas practicas de su ex compañero André Marín.

Con ayuda del Diario Récord conde el comunicador trabaja como colaborador publicando sus columnas, este miércoles revelaron en un Live de Instagram varios hechos que hicieron que Martinoli tuviera que inventar los nombres de jugadores de la banca ya que Marín nunca se los dio.

Esta anécdota se remonta hasta el 11 de noviembre del 2009 cuando Santos Laguna inauguró su estadio TSM y lo hizo ante el mítico club Santos de Brasil, el juego fue muy emocionante, donde el primer gol de la historia lo marcó el argentino naturalizado mexicano Vicente Matías Vuoso. Pero el tema principal fue cuando en el segundo tiempo le tocaba la narración a Christian.

Te puede interesar: La razón por la que Christian Martinoli no soporta a André Marín

Pues como en cualquier partido amistoso le das la oportunidad a todos tus jugadores de participar algo que hizo el Santos de Brasil al realizar 9 cambios todos en la segunda mitad, pero cuando Martinoli le pidió los nombres de jugadores de banca a Marín este nunca respondió a su llamado, lo que hizo que el comunicador desde el palco tuviera que inventar los nombres para sacar adelante el trabajo.

"El partido más difícil que he narrado fue un Santos Laguna contra Santos de Brasil, me tocó narrar el segundo tiempo de la inauguración del TSM, pero fue porque Marín boicoteaba las transmisiones y no nos mandó los nombres de los suplentes, así que tuve que empezar a inventar nombres, aparte Santos de Brasil hizo como nueve cambios", dijo Martinoli.

Te puede interesar: André Marín rompe el silencio y explica que sucede con su salud

Luego de eso un tiempo después André dejaría la televisora para incorporarse a Fox Sports donde se mantiene hasta el momento y siendo el titular del programa estelar del canal.

Hay que recordar que todo este problema entre estos periodistas se dio desde que ambos trabajaban con José Ramón Fernandez y que el mismo Marín hizo que lo corrieran de Azteca, desde ese momento Martinoli lo vio como una mala persona que haría cualquier cosa por estar por encima de todos.