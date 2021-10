Liga MX: Christian Pinzón, el fichaje que decepciono a las Chivas del Guadalajara

Las cosas no le han salido a las Chivas del Guadalajara desde el mercado de fichajes pasado, donde tomaron al delantero, Christian Pinzón, como uno de los jugadores que se iban a posicionar como un referente en el equipo del Rebaño Sagrado.

Las cosas no resultaron como los directivos pensaban, ya que el jugador no ha pasado del equipo filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, el Tapatío, donde no ha podido consolidarse como titular.

En su estancia con el equipo de Tapatío, Christian Pinzón ha jugado en 10 partidos, seis como titular y sin una sola asistencia ni tampoco ha marcado.

Al momento en la Liga de Expansión, el delantero de descendencia mexicoamericana, acumula 645 minutos jugados, de los cuales su capacidad y nivel a quedado mucho a deber en la filial.

Christian Pinzón es un jugador formado en la MLS, drafteado a los 22 años por el Chicago Fire, donde jugó algunos meses.

Fue registrado con carnet único para este Torneo Grita México Apertura 2021 en la Liga de Expansión. Cuando concluya su paso por el futbol mexicano volverá al equipo de Estados Unidos que es dueño de su carta por los siguientes 15 meses.

Este fichaje se une a los multiples fracasos de la directiva de Chivas en el pasado mercado, y laa realidad es más que obvia ya que los resultados no se están dando en el torneo Apertura 2021.