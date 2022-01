Liga MX: Christian Tabó recibió primer llamado para jugar con Cruz Azul en el C2022

Nuevo León, Monterrey.- La Máquina de Cruz Azul disputará su primer partido en calidad de visitante en la novedosa campaña Grita México C2022 de la Liga MX. Logró seis puntos de seis posibles en las dos jornadas anteriores que celebró en la cancha del Estadio Azteca.

Después de vencer a Xolos de Tijuana y FC Juárez el elenco del técnico inca Juan Máximo Reynoso salió de la Ciudad de México y arribó a la Sultana del Norte para enfrentar en el "Gigante de Acero" al grupo norteño de los Rayados de Monterrey.

Los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre llegan a este partido con un triunfo por 4-0 sobre los Rayos del Necaxa. Le harán los honores a la escuadra celeste que, desde el Clausura 2013, sufren una hegemonía de los locales que posiciona al club capitalino como víctima de este cotejo.

Desde aquel 5-1 en el demolido Estadio Tecnólogico el equipo cementero no reconoce la victoria en casa de los albiazules. Toleran una racha de 5 empates y 3 derrotas desde su último triunfo. Sobrellevar esos datos no convencen a Juan Reynoso, así que no se guardó ninguna arma para ingresar al BBVA con lo mejor que registra.

CHRISTIAN TABÓ ELEGIBLE PARA LA JORNADA 3

El peruano develó su lista de convocados, en la cual destaca la incorporación del uruguayo Christian Tabó que podría debutar por primera ocasión como nuevo jugador de Cruz Azul, después de ausentarse en las dos primeras fechas del arranque de campeonato debido a una lesión.

El charrúa fue sondeado por los Rayados antes de tomar la decisión de llegar a la institución azul. Realizó el viaje junto al resto del primer equipo, pero nada confirma que se encuentre al 100 por ciento para tener minutos en el campo de Monterrey. De primera mano no será titular.

Tabó estará como reserva para Reynoso en el partido. Se transformó en el primer fichaje oficial de la plantilla cementera en diciembre del año pasado. Proveniente del Club Puebla reconoció del compromiso que implica jugar en uno de los cuatro grandes, así que espera encontrarse en óptimas condiciones para iniciar su acoplo y colaboración en la oncena de Cruz Azul en este Clausura 2022.

