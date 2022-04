Liga MX: ¡Cinco y contando! América doblega a León y acaricia la calificación directa

Ciudad de México.- Club América vuela más alto como de costumbre en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, concretó su quinta victoria de manera consecutiva y pasó de estar en la zona de riesgo a la parte alta de la tabla clasificatoria después de 15 jornadas.

Fernando Ortiz encontró un juego predefinido que hará mucho daño en la próxima ronda pero no se conforma con asegurar un puesto en repechaje, sino que desea ver al América entre los cuatro mejores al ser el único con la mejor segunda mitad en este Clausura 2022.

Desde la fecha 11 los cremas están intratables en este torneo y pese a recibir el rugido del León los emplumados recordaron que el vuelo del Águila hace llegar más rápido a su destino, y esta vez en el Azteca el camino fue alojar la redonda en la cabaña que defendió el seleccionado Rodolfo Cota.

No se cumplían ni diez minutos y Club América ya había estado en ventaja gracias al tiro libre que cobró Richard Sánchez, la barrera desvió la redonda y eso causó que el arquero no tuviera oportunidad de rechazar antes de colarse entre las redes. Una ligera ventaja no era seguro para el local que casi es empatado en una buena jugada de Jean Meneses, en el área.

El chileno enganchó al defensa central pero cruzó demasiado su remate al estar frente a Guillermo Ochoa. Previamente León recibió un penal, pues Ángel Mena sufrió una falta pero al estar en fuera de juego la señalización vino de atrás y el resto del partido fue una pesadilla para los esmeraldas que terminaron con ocho en el campo.

En tiempo de reposición José Rodríguez dejó los tachones sobre Alvaro Fidalgo y dejó con uno menos al visitante para la segunda mitad. A los 55' Víctor Dávila era asistido y al replantearse tal parece que dijo algo que al árbitro no agradó y le sacó la roja.

Diez minutos más tarde una buena jugada de las Águilas acabó con un golazo de Alejandro Zendejas para cosechar el triunfo en la Ciudad de México. El resto fue mero trámite y a cinco de cumplir el tiempo reglamentario William Tesillo se fue a las regaderas.

América trepó al quinto lugar al sumar 22 unidades, León arriesga su clasificación a repechaje, pues dormirá en el duodécimo lugar con 19 puntos, es el último peldaño disponible para jugar reclasificación.