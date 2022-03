Liga MX: Clásico Capitalino, el juego con mayor asistencia en el Clausura 2022

El 'Clásico Capitalino' del sábado pasado despertó más expectativas en comparación con el espectáculo ofrecido por Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario, tanto así que rompió récord de asistencia en el Clausura 2022.

De acuerdo con el registro de la Liga MX, el inmueble de Ciudad Universitario registro un aforo de 42 mil 650 asistentes para el encuentro de la Jornada 8 entre auriazules y azulcremas, con lo que se convirtió en el partido con más espectadores en lo que va del torneo.

El segundo partido con más personas en las gradas hasta la jornada 7 ha sido el Puebla vs América, al cual asistieron 35 mil 040 aficionados al Estadio Cuauhtémoc.

El tercer puesto es para el América vs Pachuca, que terminó con triunfo para los Tuzos, con 27 mil 858 espectadores; el cuarto, Cruz Azul vs Necaxa, con 26 mil 967 asistentes, y el quinto, América vs Atlas, con 20 mil 825.

El cuadro de Coapa tiene la quinta mejor asistencia total a pesar de que se encuentra en el penúltimo sitio de la clasificación general, con cinco puntos.

Los equipos con más convocatoria como locales han sido Puebla, Cruz Azul, Pumas y Chivas, en orden descendiente.