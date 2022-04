Liga MX: Clásico Capitalino en repechaje si hoy terminara la campaña regular

Ciudad de México.- Resta una jornada para culminar la primera fase del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Deciséis equipos aún siguen con vida en busca del título local, diez ya aseguraron lugar en repechaje, los otros seis irán por los últimos dos boletos en la última fecha.

Al término del partido Tijuana-Querétaro la tabla de posiciones se modificó tanto en la parte alta como en la zona media, varios equipos ascendieron posiciones y otros descendieron dejando todo para la última semana donde se conocerán los verdaderos cruces para la etapa de repesca.

Si el torneo Clausura 2022 hubiera finalizado este domingo ya se conocerían las eliminatorias de la próxima ronda destacando el Clásico Capitalino, América-Pumas, en la cancha del Estadio Azteca. Lás águilas vuelan cada vez más alto y después de seis victorias seguidas lograron asaltar la quinta posición con 25 unidades.

En cambio los felinos están al borde de caer fuera de repechaje al sumar 19 puntos, dando como prioridad a la final de la Concachampions. Tras los resultados de esta jornada aún pueden pasar a fase final pero tendrán un compromiso difícil contra el líder Pachuca para amarrar plaza en la reclasificación.

América jugaría contra Pumas

En la fecha 17 se conocerá el destino de cada plantel que intentará finalizar esta primera etapa del campeonato en un lugar que sea favorable en la clasificación general, ya que cualquiera aspira a tomar ventaja para el juego de vida o muerte.

Únicamente Pachuca y Tigres son los equipos ya clasificados a los Cuartos de Final del Clausura 2022. Hoy, Puebla y Atlas, los acompañarían al ser tercero y cuarto general, mientras que América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa, Atlético de San Luis, León y Pumas UNAM jugarían la repesca.

Habría Clásico Capitalino en repechaje

Por lo pronto los partidos de repechaje, a una jornada por terminar el período regular del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX serían: América vs Pumas UNAM, Cruz Azul vs León, Chivas vs Atlético de San Luis y Monterrey vs Necaxa.