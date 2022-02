Liga MX: Claudio Suárez resta responsabilidad a Michel Leaño en Chivas pero culpa a la directiva

México.- Pasan y pasan los torneos y en Chivas lo único de lo que se habla es del mal momento que sigue atravesando el equipo y que desde hace mucho los momentos de gloria del equipo rojiblanco desaparecieron. A todo eso se le suman múltiples errores en la directiva que han llegado a costar millones y millones de dólares que hoy en día los necesitan tanto para solventar sus problemas. Claudio Suárez uno de los elementos históricos del futbol mexicano y de Chivas tuvo el valor de enunciar a los culpables del equipo esté de esa manera y para sorpresa de todos los entrenadores no son en su mayoría los principales ya que ve a la directiva como un gran mal.

El famoso "Emperador", en su análisis del equipo de Chivas en sus últimos años en la Liga MX, se ha percatado que pasan y pasan los torneos y la plantilla del equipo va decayendo, ahora si bien tiene jugadores buenos, no son suficientes para pensar en que el club siempre estará en la cima peleando por los títulos. Suárez quien en su pasó por Chivas recordó que en su tiempo siempre había seleccionados y que ahora a duras penas pueden enviar alguno a la Selección Mexicana y que es ahí en donde se puede comprobar el tema de la plantilla corta.

Leer más: Liga MX: América se queja del arbitraje de su último juego y envia carta protesta a la Comisión de Arbitraje

"Actualmente están pagando consecuencias de malas decisiones de tiempo atrás, ahora todo mundo quiere que gane, goleé y guste, pero yo veo un equipo limitado. Sí, tiene buenos jugadores, no quiere decir que son malos, pero no son como en alguna época que me tocó que estábamos tres o cuatro en la Selección Mexicana", dijo Claudio Suárez a MedioTiempo.

Claudio Suárez culpa a la directiva de los malos resultados de Chivas | Foto: Jam Media

Ahora en lo que pasa en el Clausura 2022 con Chivas le adjudica al mismo mal y le resta un poco de responsabilidad a Marcelo Michel Leaño quien aunque considera que no tiene aún el perfil para ser el DT de Chivas tiene una gran visión, aunque no pueda plasmarla en el campo y eso le ha llevado a que se vea como que fuera el culpable de todo cuando desde los jugadores no han terminado de dar todo lo que pueden.

"Leaño es atrevido, pero aquí viene el tema de la calidad de los jugadores, porque aplicar ese sistema de salir jugando les cuesta mucho", comentó. Asegura que tiene grandes intenciones pero que los resultados no le acompañan y que conforme avanzar las jornadas se va haciendo más evidente que le falta un poco más a todos para adecuarse al estilo de juego que les imparte, y los goles que les marcan en los primeros minutos son la muestra más clara de ello.

Chivas sumó su segunda derrota del Clausura 2022 lo que desató nuevas criticas | Foto: Jam Media

Leer más: ¡Vaya regalo! Yuliett Torres tuvo infartante detalle con sus fans en este San Valentín

Para finalizar Claudio Suárez cree que en la plantilla de Chivas el jugador que tiene mejor proyección en la Liga MX es Alexis Vega, dice que tiene un gran camino por delante y que con el Rebaño puede explotarlo pero que a ser el único tambien podría apagarse, lamentando así la salida de Uriel Antuna quien era su complemento. "Hoy en día Alexis Vega es el único (jugador de peso) después de que se va Uriel Antuna, no sé por qué, pero a mí en lo particular Antuna me gusta, en lo general creo que tendrían que mantener una base importante, como la que tuvieron en 2017", sentenció.

Chivas ahora se prepara para su partido de este fin de semana en donde buscará regresar a la victoria. Será ante el equipo de León con quien deba salir a ganar. Mantienen una buena posición en la tabla como octavos con 7 unidades pero quieren evitar tener más problemas.