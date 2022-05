Liga MX: Clausura 2022, torneo 'marcado' por la violencia en los estadios

Querétaro.- Terminó el campeonato Clausura 2022 de Liga MX, se atestiguó el bicampeonato del Atlas de Guadalajara en el Estadio Hidalgo, cancha de los Tuzos del Pachuca, en el cual se entregó el trofeo nacional al club que a mitad de campaña vivió un terrible momento en interior y fuera de La Corregidora de Querétaro.

En la fecha 9 del torneo el partido, Gallos vs Atlas, se canceló definitivamente al paso de 62' minutos de juego, los fanáticos de ambos equipos comenzaron una batalla campal que seguió a nivel de cancha y puso en riesgo a mujeres, niños y personas inocentes.

Mucha gente fue a dar al hospital por perder la conciencia a causa de la brutalidad del suceso. Luego de varias semanas todas las personas que sufrieron lesiones fueron dadas de alta, mientras tanto la cúpula de Liga MX estuvo bajo presión por los directivos del torneo, así como de los políticos mexicanos.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, junto a Yon de Luisa, realizaron una junta emergente para determinar el futuro de la franquicia queretana, todos deseaban su 'desafiliciación' por el acaecimiento que causó indignación y le dio la vuelta al mundo, situación que dejó mal parado al Futbol Mexicano.

Bronca entre pseudoaficionados en Querétaro

La resolución tomada por el campeonato: Darle la victoria 3-0 al Atlas, vetar a la Corregidora por un año, -el club podrá jugar en él pero a puerta cerrada-, mientras que los grupos de animación quedaron suspendidos por tres años como local y uno como visitante.

Asimismo se suspendió durante un lustro a los directivos de Querétaro con cualquier vinculación al futbol. La administración conformada por Greg Taylor, Manuel Velarde, Adolfo Ríos y Gabriel Solares fueron separados de su cargo, mientras que los culpables fueron vetados de por vida para asistir a los estadios de futbol.

Disturbios en La Corregidora

Poco a poco se dieron a conocer la detención de los involucrados en este acontecimiento, aunque ya pasó hace tiempo el episodio quedará por siempre en la mentalidad de los aficionados del balompié nacional, pues el hecho hizo que nuevas medidas se llevarán a cabo para regresar la paz al futbol nacional.

Los barristas fueron credencializados, se implementará el 'FAN ID' para todos los estadios a partir del Apertura 2022 y cada equipo tendrá que colaborar con un fuerte protocolo de seguridad para garantizar la seguridad a los aficionados, adentro y fuera del recinto.

Pelea en la cancha de Querétaro

A partir de la jornada 9 la palabra clave para Liga MX fue 'seguridad' así lo hizo saber Mikel Arriola en entrevista para Fox Sports en la previa de la final. "Queremos un recambio, mientras quitemos un violento vamos a ganar aficionados al futbol que viene con familia para que el estadio los proteja. La palabra clave hoy para la liga es 'seguridad'", dijo.

Aunque hubo un mayor porcentaje en las entradas e ingreso al estadio la violencia no cesó en la Primera División, de modo que para el siguiente Apertura 2022 se tendrá que armar un plan aún mejor que en este Clausura para que la pasión a este bonito deporte no traspase los límites y no vuelva a ocurrir algo similar a lo sucedido el 5 de marzo en Querétaro.