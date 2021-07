Liga MX: Club América dejó fuera a Renato Ibarra y Nicolás Castillo de la plantilla

México.- La Liga MX inició este jueves 22 de julio y por ello los 18 equipos debían tener listos ya a sus equipos cargados en la pagina oficial lo que ha dado paso a tener algunas sorpresas especialmente en el Club América donde se esperaba una lista diferente.

Para este el medio día se había revelado ya más de la mitad de los equipos, solo faltaban, Mazatlán, Tigres y el Club América, este último con la expectativas altas pues el regreso de Nicolás Castillo y Renato Ibarra estaban siendo contempladas por los aficionados pero al final de cuentas se quedaron con las ganas.

Horas más tarde antes el primer partido del Club América en la Liga MX que justamente este este jueves la pagina se actualizó y dio a conocer que ninguno de los dos futbolistas están registrados para el Apertura 2021, pero si Nicolás Benedetti quien era uno de los elegidos para salir en este torneo.

Con ello se les cerró nuevamente las posibilidades de poder tener actividad con el Club América en este torneo, o a menos que un par de extranjeros se vayan del equipo fuera de México para que ellos tomaran su lugar o al no estar convocados por el equipo para este torneo puedan ser prestados con otros equipos de la Liga MX.

��️ | ¡Llegamos a Querétaro!

Listos para nuestro debut del torneo ��⚽️#SOMOSAMÉRICA �� pic.twitter.com/CmXBBRUHeo — Club América (@ClubAmerica) July 21, 2021

De las sorpresas que se tiene en el Club América para el inicio de la Liga MX es mantener a Jordan Silva quien no hizo nada la temporada pasada, otro de los casos que solo ocupa espacio y no ha jugado ni un solo minuto, incluso que ya no siquiera está en el equipo es Adrián Goransh. En el medio campo si fue registrado Nico Benedetti y Antonio López quien se recupera de una lesión.

Y la ofensiva que buscará el título de goleo de la Liga MX es Roger Martínez que ha sido recuperado por Santiago Solari, Henry Martín y Federico Viñas. Solo ellos 3 serán los encargados del goleo en el equipo.

Por ordenes de la Liga MX para este torneo solo se podrán registrar a 10 no formados en México, algo que América ya cumplió y por eso tampoco podrá anotar a Ibarra o Castillo.

