Liga MX: Club América descarta contagios de Covid-19 e irán completos ante Pumas

México.- La jornada 7 de la Liga MX está por iniciar y los equipos comienzan a actualizar los resultados de las pruebas de Covid-19, uno de los primeros en darlos a conocer fue el Club América que mediante un comunicado en redes sociales anunció que estaba libre del virus en todos sus jugadores, cuerpo técnico y en su personal se staff por lo que harán el viaje sin problemas a CU este sábado para jugar ante los Pumas en uno de los partidos del cierre del fin de semana.

"Luego de realizar 37 pruebas a integrantes del primer equipo, cuerpo técnico y staff, el departamento médico no detectó casos positivos de Covid-19", se lee en el comunicado, ante eso se confirma que Santiago Solari podrá contar con la gran parte de su plantilla para el Clásico Capitalino el que podría ser el último en la Liga MX en caso de conseguir un marcador desfavorable y en el que queden aún más exhibidos ante la afición y el resto del futbol mexicano.

Leer más: Liga MX Femenil: Pachuca Femenil anuncia que Selene Cortés fue operada de su rodilla

Los únicos que podrían estar en duda es Sebastián Cáceres quien se venía recuperando de una lesión en el hombro y el caso de Pedro Aquino quien fue operado de uno de sus pies. El resto de jugadores podrán estar en el campo buscando la solución para obtener la segunda victoria del Clausura 2022 y salir de la crisis deportiva que los tiene en los últimos lugares de la tabla y con la que la afición se encuentra molesta por la falta de resultados.

En lo que respecta con la continuidad de Santiago Solari las cosas se mantienen serias, si bien existe el descontento de los aficionados tambien es una realidad que desde la directiva no hay mucho movimiento al menos que sea visible ya que ni Santiago Baños o el mismo Emilio Azcárraga se han pronunciado públicamente del mal arranque del equipo en donde pasan y pasan las jornadas y solo se ve peor el grupo.

Club América se pone en punto para su visita a CU | Foto: Facebook Club América

En estos momentos luego de un tercio de torneo jugado las Águilas del América son el lugar 16 de la Liga MX, tienen solo 4 puntos de 18 disputados, suman 1 victoria y 1 empate y 4 derrotas las que han sido ante equipos que en la temporada pasada no fueron tan complicados como ahora, casos de Atlas, Atlético de San Luis, Mazatlán FC y Pachuca. Ahora en esta fecha 7 el rival son los Pumas en donde se tendrá que sacar el mejor resultado posible para extender la vida del argentino en el banquillo.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul no quiere sorpresas en la vuelta de Concachampions contra Forge FC

Opinión Alan Caña: Santiago Solari tiene el agua hasta el cuello y necesita una victoria para regresar un poco a la tranquilidad, en caso de lograr un resultado adverso creo que la destitución no tendría que llegar pues apenas en dos torneos anteriores llevó al equipo a 4tos de finales siendo el mejor club, con mejor suma de puntos, aún así no le alcanzó, pero sería una vez cortar un proceso que en un momento se habló maravillas de él. Además técnicos que puedan cargar con el paquete del equipo más ganador de México, por ahora no hay, ni Potro Gutiérrez, ni Juan Carlos Osorio y muchos menos Ricardo La Volpe o Rubén Omar Romano podrían revertir algo de la noche a la mañana, además de que tantos años en México de poco les ha servido como entrenadores.