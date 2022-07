Liga MX: Club América estaría pensando en la salida de Jorge Meré

México.- América sigue en un proceso de renovación en su plantilla y estaría cerca de darle las gracias al defensor español Jorge Meré luego de que no ha sido lo que se esperaba para ninguna de las dos partes. Según han dado a conocer la salida del defensor estaría siendo casi un hecho en los siguientes días y es que además de los pocos minutos que ha tenido se le suma que ocupa una plaza de extranjero lo que estaría buscando liberar para contratar a un elementos más.

Las señales de que el español no continuaría además de los pocos minutos es que para los recientes partidos Fernando Ortiz prácticamente lo ha borrado de los convocados. Este sábado no fue requerido ni para estar en la banca. Incluso durante la transmisión de TUDN, el reportero Julio Ibáñez dio a conocer que no sería de extrañarse que pueda salir del equipo.

Meré llegó al equipo de América por petición de Santiago Solari, la defensa necesita un refuerzo pero el regreso de Bruno Valdez a un nivel considerable y el buen momento se Santiago Cáceres le dejaron sin posibilidades. Ahora Emilia Lara le ha ganado la partida y el defensor canterano podría estar muy por encima del español para estar peleando la posición.

Jorge Meré estaría cerca de salir del Club América | Foto: Jam Media

El defensor de 25 años ha sumado en la Liga MX solo 9 partidos de temporada regular con 5 duelos como titular, 626 minutos de juego. Para la Liguilla solo pudo jugar un partido y fueron 45 minutos al entrar de cambio. Ahora su futuro es incierto pero podría esclarecerse en los siguiente días. La Liga MX permitirá que los clubes puedan hacer movimientos en su plantilla hasta el 5 de septiembre que es cuando culmina el mercado de verano.

Te recomendamos leer

Por ahora el jugador estaría buscando ganarse una nueva oportunidad dado que en América ya tambien se han puesto a trabajar por conseguir un extremo por derecha y sería extranjero por lo que tendría que ocupar una plaza de No Formado en México. América ahora se prepara para la jornada 2 que se jugará este fin de semana cuando las Águilas visiten al conjunto de Rayados.