Liga MX: Club América llegará "limpio" de Covid-19 al Clásico Nacional

México.- En medio de una campaña del Clásico Sin Colores, el Club América ha dado un importante anuncio que tiene que ver con el plantel pues aseguró que no sufrirá ninguna baja de jugadores para el Clásico Nacional ante Chivas este sábado luego de superar las pruebas de Covid-19. A través de un comunicado en redes sociales se confirmó que no hubo problema alguno y que Fernando Ortíz podrá echar mano de sus mejores futbolistas para este fin de semana.

"Luego de realizar 36 pruebas a integrantes del primer equipo, cuerpo técnico y staff, el departamento médico no detectó casos positivos de Covid-19", se lee. Esta es una semana más en las que el equipo del Club América no se ve afectado por bajas por enfermedad. Eso ya es una gran ventaja ante posiblemente el partido que podrá definir mucho en este torneo que no le ha salido nada a las Águilas y es que se medirán ante Chivas su acérrimo rival por lo que una derrota firmaría su pésima temporada.

Fernando Ortíz, quien apenas debutó el pasado sábado en su visita ante Monterrey y donde recibió su primera derrota como DT interino, tendrá una oportunidad de oro si quiere continuar en el banquillo de las Águilas algunas jornadas más. Si gana podría extender su tiempo y podría darle seguridad al equipo en busca de salir del último lugar que es lo que están esperando ya que van dos jornadas en donde son últimos y se van alejando de los otros equipos en puntos.

América sin casos de Covid-19 | Foto: Twitter Club América

América además de cero positivos de Covid-19, tampoco tendrá bajas por lesión, con la excepción de Pedro Aquino que fue operado, el resto de jugadores están listos para ver acción. Sebastián Cáceres se ha recuperado de su luxación de hombro, Alejandro Zendejas regresa luego de la suspensión por una roja ante Querétaro y la novedad de este miércoles fue Diego Valdés quien entrenó por separado pero no corre riesgo de perderse el partido.

Las Águilas viajarán este viernes a Zapopan para el partido ante Chivas. Las acciones del partido serán en punto de las 21:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN, TV Azteca y Chivas TV. América en esta ocasión no contará con el apoyo de su barras luego de que la Liga MX prohibiera el acceso de las mismas a los estadios, pero sí contará con los aficionados tradicionales que seguramente estarán apoyando para ganar el partido.