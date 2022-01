Liga MX: Club América no contará con Brian Ocampo, las negociaciones culminaron

México.- En las últimas actualizaciones del caso de Brian Ocampo se ha dictaminado que Nacional y el Club América no llegaron a un acuerdo por el charrúa por lo que no llegará a la Liga MX en este Clausura 2022. Desde este jueves comenzaron a circular reportes en donde el equipo uruguayo solicitaba más dinero de lo que se había acordado y América en su plan de no ceder ha decidido no hacer más ofertas por él, lo que habría culminado con las negociaciones.

Brian Ocampo ya no tiene un contrato con el equipo de Nacional, pero aún así se buscó que las Águilas pagaran una indemnización por los derechos de formación del jugador, pero al ser este muy alto, el representante de Ocampo ha revelado que ya no hay más razón para seguir negociando. En una primera instancia se habló de que el precio era de poco más de 4 millones de dólares, pero en las últimas horas se reveló que ya habían elevado mucho más la cifra lo que ya no agradó a la directiva de la Liga MX.

Las siguientes horas para el Club América serán criticas ya que en caso de que vuelvan a insistir y no llegar a ningún acuerdo podrían ir por algún otro jugador que esté a su alcance en el mercado sudamericano. Santiago Solari está presionando a Santiago Baños para conseguir ese volante por derecha que según el argentino es lo que le falta para hacer mejor a su equipo. Con la salida de Leo Suárez, Renato Ibarra se ha quedado sin jugadores que corran por esa banda, y Roger Martínez no tiene esos dotes a pesar de ser habilitado por ese costado.

Brian Ocampo culminó contrato con Nacional en diciembre pero aún buscan ganancias con su salida | Foto: Captura

En las últimas horas se han dado a conocer nuevos nombres para que puedan elegir. La Liga MX tiene abierto aún la ventana para la contratación de jugadores extranjeros hasta el 1 de febrero por lo que tienen tiempo necesario para buscar a quien pueda cumplir con la posición. Asimismo la posibilidad de tener a Alejandro Zendejas se mantiene aunque tambien el trato está detenido y Necaxa planea usarlo este viernes en su duelo ante FC Juárez.

América arrancará en el Clausura 2022 este viernes cuando visite la cancha del Cuauhtémoc para medirse al Puebla, no podrá contar con 7 jugadores que entre lesionados, Covid-19 y fuera de forma no podrán jugar. Dos de ellos son Diego Valdez y Jonathan Dos Santos quienes llegaron como refuerzo al equipo para este torneo.