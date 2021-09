Liga MX: Club América perdió a un jugador europeo por negativa de la esposa a viajar

México.- El tiempo corre en contra del Club América que sigue en busca de un volante que cubra el puesto que dejó Leo Suárez y Renato Ibarra y al parecer ya lo tenian y todo estaba listo pero un tema familiar detuvo todo lo que provocó que hasta la salida de Nicolás Benedetti se cayera pues era parte fundamental en el plan de la directiva para su última contratación en Liga MX.

De acuerdo a la publicación de Rubén Rodríguez con Récord, Santiago Solari había recomendado a un volante español que conocía y que en los primeros acercamientos había mostrado interés en jugar en la Liga MX y en México lo que animó a las Águilas a mover a Benedetti. Este jugador de quien no se reveló su nombre milita en la Liga Española y justo cuando ya solo faltaba la firma su esposa alzó la voz.

Según relata, la mujer no vio con buenos ojos irse a vivir a México y mucho menos tener que viajar lo que dejó sin posibilidad al futbolista de poner emigrar de futbol y al mismo terminó por caerse la negociación, agrega que se intentó convérselo pero el problema no era él sino que su esposa no quiso salir de su país.

Leer más: Liga MX Femenil: Norma Palafox ya entrenó con Pachuca de cara a su debut en el Apertura 2021

Al final todo lo que el Club América había planeado se tuvo que debe tener, eso incluiría la salida del colombiano que justo este martes rompió el silencio y aseguró que no hay ninguna razón para dejar Coapa por lo que se mantenía en el equipo a disposición de lo que la directiva decida, algo que tambien dejó la puerta abierta a que en algún momento pueda salir.

Club América sigue en búsqueda de un nuevo refuerzo para el AP21 | Foto: Jam Media

Hay que recordar que en la Liga MX la ventana de fichajes sigue abierta hasta el 22 de septiembre lo que da mucho tiempo al Club América a que se mueva para intentar llenar una vez la plaza de extranjero que Renato o Benedetti dejaron en el equipo. Por el momento el colombiano se encuentra entrenando a la espera de una orden.

América tendrá al menos 10 días para pensar que puede hacer con esa posibilidad de salir a buscar un nuevo jugador. El parón de la fecha FIFA detendrá la Liga MX un tiempo y ahí podría confirmarse algo o sentenciar que la plantilla quedará tal y como está hasta el cierre de la fecha 7 del Apertura 2021.