Liga MX: Club América podría rescindir el contrato de Leo Suárez si no le encuentra salida

México.- Son solo 8 días para que el Clausura 2022 de la Liga MX arranque y en el Club América aún se negocia con el futuro de Leo Suárez y es que en las últimas horas se ha revelado que Santiago Solari no le tiene contemplado en el equipo para este 2022. Pero hasta la fecha no le han podido encontrar una salida a otro equipo ya sea de venta o de préstamo, por lo que estarían pensado que la mejor opción sería rescindir el contrato que beneficie a los dos lados.

De acuerdo con César Caballero de ESPN, la directiva del Club América sigue buscando el acomodo del jugador en otro club, en caso de no lograrlo antes del 3 de enero que es cuando el mercado de fichajes de la Liga MX cierra entonces podría culminar el contrato, justo como lo hicieron con Andrés Ibargüen quien se fue a Santos y Nicolás Castillo quien ha firmado con el Necaxa.

"La prioridad de los azulcrema es acomodar a Suárez en algún otro equipo ya sea vendido o en calidad de préstamo para que los americanistas no tengan que pagar el sueldo del jugador y eso lo puedan utilizar en algún otro refuerzo, en caso de no conseguirlo una opción que contempla la directiva azulcrema es intentar llegar a un acuerdo con el argentino para rescindir su contrato", se lee.

Leo Suárez ha quedado a deber desde su llegada al Club América, si bien fue traído por Miguel Herrera, el argentino tuvo más juego con Santiago Solari luego de que no había un jugador por derecha, tuvo algunos destellos pero no dio para más. Incluso en los últimos 6 meses no jugó por una lesión en la que tuvo que ser operado y ya se encuentra listo para cualquier de las 3 opciones que van desde la venta, préstamo y la salida del equipo.

Leo Suárez no entra en planes del Club América | Foto: Jam Media

Santiago Solari está urgido por encontrar a un nuevo jugador por la banda de la derecha, luego de la salida de Renato Ibarra quien era el que iba a ocupar el lugar de Suárez la temporada pasada pero una lesión tambien le alejó del campo, luego fue vendido a Tijuana. Ahora esperan la decisión con Suárez para determinar el camino del equipo y salir a buscar ese refuerzo que tanto espera el entrenador.

Al momento en el Club América solo ha anunciado a dos jugadores, Diego Valdez y Jonathan Dos Santos, por el contrario se han ido ya, Nicolás Benedetti, Nicolás Castillo, Mario Osuna, Renato Ibarra, Ramón Juárez y ahora quieren la salida de Suárez, se espera que en los siguientes días ya se haga oficial nueva información del equipo previo al inicio de la Liga MX.