Liga MX: Club América podría tener hasta 5 casos de contagios de Covid-19

Ciudad de México.- Cualquiera puede ser victima del Covid-19 y ahora uno de los equipos que no habían tenido problemas con ello estaría anunciando hasta 5 casos en un mismo comunicado, el Club América haría oficial el anunció dentro de las siguientes horas donde se especula que es un portero y un delantero así como personal del club. Hasta este día las Águilas eran de los pocos equipos que se habían cuidado de forma extrema llegando casi al inicios el torneo limpios. Su debut lo harán el próximo lunes 27 de julio ante el Pachuca.

A través de redes sociales algunos periodistas que se mantienen siempre al pendiente de los que pasa en Coapa revelaron que en el nido estaría pasando algo que se veía venir pero no cuando. De acuerdo con el Francotirador, columnista en el Diario Récord utilizó sus redes que 5 personas del Club América están contagiados por el virus que ha preocupado a la Liga MX en las últimas semanas. Anunció que aunque los resultados llegan hoy 24 de julio ya se puede saber quienes serían los afectados.

Guillermo Ochoa es uno de los vinculados con los contagiados | Foto tomada del Twitter del Club América

"Aunque hasta mañana (Hoy) llegan los resultados oficiales en AMÉRICA, me cuentan que en el Nido están nerviosos porque anticipan 5 POSITIVOS.Atentos. Aviso. Qué circo se ha convertido esto", publicó en sus redes. Mientras que otros periodistas hasta dieron posiciones donde resalta que uno sería un portero dejando la incógnita de quien, ya que cuentan con 3, entre ellos Guillermo Ochoa. Además también un delantero, durante la semana Henry Martín fue el único delantero que no estuvo en entrenamiento por permiso del club.

El columnista solo confirmó que son 5 personas dentro de Coapa contagiados | Captura de Twitter de El Francotirador

"Me aseguran que entre los posible cinco integrantes del plantel del América, dos son jugadores; Uno seleccionado nacional y el otro un atacante. Me dieron los nombres, pero por respeto a sus identidades no lo daremos hasta que ellos lo hagan oficial, si es que así sucede @ESPNmx", dijo René Tovar reportero de ESPN.

El reportero de ESPN tambien especuló con los 5 contagidos incluso mencionó que uno es seleccionado nacional | Captura del twitter de René Tovar

Hasta el jueves el Club América era uno de los equipos más blindados de toda la Liga MX, su participación en la Copa por México fue impecable en lo que tiene que ver con seguir en protocolos por parte de los jugadores no así por su entrenador que se le cuestionó el uso del cubrebocas durante los partidos de preparación. De los equipos con los que compartió grupo solo Cruz Azul dio dos casos más positivos pero varios días después de su duelo. Ante Chivas también se enfrentó en la Ciudad de México pero tampoco tuvo problemas, los brotes se dieron luego del duelo entre Chivas y Celestes.

Más contagios previo al inicio

La semana previa al inicio del torneo ha sido una de las más difíciles tanto para la Liga MX como para los equipos y aficionados que ven como algunos partidos han tenido que ser reprogramados por tener demasiados casos positivos en los equipos. Oficialmente Bravos, Necaxa, Atlas, Chivas, Monterrey, Santos han sido los equipos afectado en solo un par de días. El día de ayer (jueves) Mazatlán también especuló con el contagio de su equipo con hasta 9 jugadores lo cuales no han sido confirmados y se espera que lo hagan en el transcurso del día.

Aun así con tanto problema y dos juegos retrasados, este viernes el torneo iniciará con el duelo entre Necaxa vs Tigres en Aguscalientes en punto de las 19:30 pm. Con algunas horas antes del inicio del partido se sigue con a esperanza de que la Liga MX emita su postura sobre los recientes casos y que de una solución para evitar que sean más equipos lo que salgan perjudicados adelantando la suspensión parcial del torneo.

Entrenamiento de las Águilas previo a su debut en la Liga MX | Foto tomada del Twitter del Club América

Por su parte América habría entrenado con sus futbolistas contagiados sin saber, ya que los resultados de sus pruebas llegarían hasta este viernes por lo que de 5 podría pasar a más. Esto retrasaría su debut el próximo lunes ante Pachuca en caso de ser confirmado por el equipo azulcrema en las siguientes horas. América tiene planeado viajar el mismo día del partido a Hidalgo para sostener su duelo de la Jornada 1.

