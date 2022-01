Liga MX: Club América presenta a Juan Otero como su nuevo jugador

México.- Oficialmente el Club América ha dado a conocer la llegada de Juan Otero como su nuevo refuerzo y posiblemente el último elemento que reclutarán en este mercado de fichajes. El jugador colombiano llega directamente de Santos Laguna tambien de la Liga MX, esto por la facilidad que tiene el jugador de adaptación con respecto a uno que llegue de fuera del país.

A través de las redes sociales del Club América le dieron la bienvenida, "Bienvenido Juan Otero. El nido te espera", se lee en la publicación. Otero está registrado en la Liga MX como un medio ofensivo, con las características que Santiago Solari ha estado buscando por mucho tiempo para que pueda cubrir la pradera de la derecha en ataque, una de las posiciones que no han podido encontrarle un jugador que pueda rendir desde hace ya más de un año.

El jugador colombiano desde el este lunes ya no se presentó a entrenar con Santos, se espera que su aparición e la Ciudad de México sea en las siguientes horas para preparar todos los detalles. Para este fin de semana no tendrá acción pues con la fecha FIFA la Liga MX no tendrá participación, su aparición podría darse ya desde la fecha 4 a partir del mes de febrero, al ya haber debutado llega con ritmo de juego y no le costará mucho poder rendir, además de que en esta dos semanas se acoplará a las indicaciones de su nuevo DT.

En el Clausura 2022 Juan Otero ya suma 180 minutos y ha sido titular en dos partidos. En la Liga MX solo ha jugado 2 torneos antes de este, su llegada fue en el Guard1anes 2021, en esas dos oportunidades ha estado en los 17 partidos de la fase regular de cada uno. El jugador de 26 años llega el Club América para ser la solución de algunos problemas que se esperan le den un cambio al equipo.

Juan Otero es nuevo jugador del Club América | Foto: Captura

Con su llegada América ha firmado su refuerzo número 5, los primeros en llegar fueron Diego Valdés quien no ha podido debutar, Jonathan Dos Santos que ya jugó sus primeros minutos ante Atlas, Alejandro Zendejas ya tambien lo hizo y hasta ahora ha sido el más efectivo con lo hecho ante Atlas en donde estuvo muy cerca de anotar su primer gol y el último que había llegado era Jorge Meré quien con poco más de una semana en México aún no ha sido considerado por el DT, se espera que ya para la fecha 4 todos puedan estar en la banca.

El mercado de fichajes en la Liga MX cierra hasta el 1 de febrero, América aún podría hacerse de un nuevo jugador, pero en las plazas de extranjeros ya se han ocupado todas, por lo que en caso de que se de un refuerzo más tendría que ser mexicano. El mercado a las Águilas se les ha complicado por lo que se ve difícil que salgan por alguien más y puedan cerrar todo con los elementos que ya tiene.