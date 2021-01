Liga MX: Club América recupera jugadores para la jornada 2 del Guard1nes 2021

Ciudad de México.- Buenas noticias las que se han recibido el Coapa y es que dos elementos más se han incorporado a los entrenamientos para estar a la par de sus compañeros. Emanuel Aguilera y Nicolás Benedetti se han presentado a los entrenamiento para estar bajo el mando de Santiago Solari y podrían tener ya actividad para la jornada 2 ante Monterrey.

Este lunes ambos jugadores se presentaron a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Hay que recordar que no estuvieron en los últimos juegos del equipo en 2020, esto por lesiones. En el caso del colombiano su prematuro regreso a las canchas luego de una lesión en la rodilla le hizo perderse la Concachampions, mientras que el argentino se resintió de una de sus piernas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En ese momento Miguel Herrera no los quiso arriesgar y fue así como el Club América viajó a Estados Unidos sin ellos para el final de la temporada del 2020. Ahora todo indica que están listo para debutar. En la jornada 1 ante el San Luis no fueron convocados por las mismas razones, ahora no habría nada que impidiera que tomen el lugar ya sea titular o de cambio.

Para Santiago Solari entre más jugadores tenga a la mano será mucho mejor ya que al conocerlos poco, harán que se interese en su futbol y les de la oportunidad para probar distintas formaciones. De momento el equipo tiene un 99.9% para estar completo. Los refuerzos se han hecho presentes, apenas este martes Jordan Silva fue anunciado como un nuevo, pero antes deberá pasar las pruebas médicas antes de incorporarse al equipo.

Nicolás Benedetti ya presiona con más intensidad en los entrenamientos | Foto: Twitter Club América

Leer más: América va en busca de dos altas más para el Clausura 2021

El resto de jugadores están disponibles con excepción de Bruno Valdez que si fue registrado y que entrena a la par de sus compañeros pero aun no está listo para tener actividad en un partido oficial. Así como Roger Martínez que aunque sigue en el equipo no jugará al menos esta temporada y solo esperan encontrar un lugar para él fuera del equipo.

Ahora lo que se viene para las águilas no es nada sencillo, para esta fecha 2 deben viajar a Monterrey para su primer gran reto, para el equipo como para Solari que ya podría estar en la banca del equipo. Monterrey que con poco le ganó a un Atlas que poco ofreció, pero en su casa es mucho más agresivo, algo que podría complicar el juego del América.

Emanuel Aguilera también está de regreso con el equipo | Foto: Twitter Club América

Recientemente se ha revelado que la directiva se ha encargado de evitar que grandes figuras del equipo salgan en este mercado de invierno, tales como Federico Viñas, Richard Sánchez o el caso de Sebastián Córdova quienes fueron tentados recientemente con algunas noticias de interés de equipos europeos. Lo que busca la directiva es que no pase lo mismo que ha vivido el equipo en los últimos años donde se les desarma el equipo por ventas al inicio del torneo.

Leer más: Liga Mx Femenil: Atlas sorprende al Club América en la jornada 1

De momento el lugar en el campo que mejor está cubierto es la defensa, con muchos elementos que se han mantenido y con los que han llegado, incluso con los mediocampistas que dejaron claro sus funciones en el primer partido ante San Luis. Lo que deberá seguir trabajando es la intensidad con la que ataca el equipo pues luego de que anotan se echan hacia atrás lo que le da la iniciativa al rival para tener el control del partido.