Liga MX: Club América reveló el parte médico de Juan Otero

México.- Tras varias días de incertidumbre el Club América dio a conocer el parte médico de Juan Otero quien en el juego del pasado sábado en Austin sufrió una fuerte lesión en el tobillo derecho que le impidió continuar jugando. El cuerpo médico de las Águilas esperaron hasta su llegada a México para realizarle los estudios necesarios que confirmaron la gravedad de su lesión que se resume en un esguince de grado dos.

A través de un comunicado en redes sociales el Club América dio a conocer el parte médico un poco escueto para dar a conocer la situación de su jugador al que estaría perdiendo de 2 a 3 semanas lo que le estaría dando la posibilidad de regresar en los últimos partidos de la fase regular, aunque no se especificó el tiempo de recuperación que será según su evolución.

"El Club América informa que, durante el juego del sábado pasado ante Rayados, el jugador sufrió un esguince en el tobillo derecho grado dos. Su tiempo de recuperación será de acuerdo a evolución", se lee en el desplegado. El jugador ha iniciado su recuperación y en los siguientes días se anunciará más sobre su tema. Otero no ha sido para nada el jugador que América esperaba, en el torneo ha jugado solo 6 partidos, 2 como titular con un total de 260 minutos y 1 gol, pero cuando le ha tocado entrar no ha participado de buena manera.

Comunicado del Club América sobre la salud de Juan Otero | Foto: Twitter Club América

América tuvo esta semana ya sus primeras dos practicas de cara al partido el sábado ante Necaxa de Liga MX ya con el tema de Otero resuelto y de que no jugará ya solo falta que Pedro Aquino pueda regresar, se habló de que puede existir la posibilidad de que viera acción en esta jornada pero no hay nada confirmado por el momento, sería hasta el jueves o viernes cuando se tome la decisión para saber si está listo o no.

Este miércoles en Coapa no estuvo presente Fernando Ortiz quien lamentablemente recibió la triste noticia del fallecimiento de su madre. A través de un comunicado en redes América emitió sus condolencias para el entrenador y su familia, "El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Silvia Cristina Barneito de Ortiz, madre de nuestro querido amigo Fernando Ortiz, Directo Técnico del Club América", se lee.

Este jueves todos los jugadores seleccionados estarán reportando con el equipo, los que regresan de Sudamérica y los que juegan este miércoles con la Selección Mexicana en busca del boleto al Mundial de Qatar.