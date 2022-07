Liga MX: Club América se interesa en jugador que ya tendría arreglo con otro equipo

Ciudad de México.- Club América aún se quiere fortalcer en ofensiva y para eso indaga para fichar a un siguiente delantero para este Apertura 2022 de Liga MX. Los visores tendrían al indicado para convertirse en el cuarto refuerzo y sea la competencia de: Roger Martínez, Jonathan Rodríguez, Henry Martín y Federico Viñas.

De acuerdo con información del sitio Águilas Monumental la plantilla que dirige el 'Tano' Fernando Ortiz tiene los ojos en el uruguayo, Brian Rodríguez, jugador de 22 años que milita en el LAFC de la Major League Soccer (MLS), pero al no entrar en planes el club busca venderlo.

Las Águilas no se conforman con solo tres contrataciones, así que hace un esfuerzo para obtener un nuevo jugador antes del cierre del mercado de fichajes, sin embargo la cosa no está fácil porque existe un par de situaciones que podrían evitar esta posible contratación.

Para que Club América busque un futbolista 'No Formado en México' necesita liberar una plaza de extranjero y para eso busca acomodar a Jorge Meré, defensa que apenas y registra nueve juegos jugados con los emplumados y en este A2022 está visiblemente borrado del proyecto de Fernando Ortiz.

Brian Rodríguez tendría acuerdo con Flamengo

No obstante existe otro problema que no le llega de buena forma a los de Coapa. Según medios brasileños el equipo Flamengo ya tendría un acuerdo con Brian Rodríguez, empero se reconoce que solo cerraría la negociación en venta y no en calidad de préstamo.

Aunque el Apertura 2022 de Liga MX ya celebró sus primeras cinco jornadas los equipos participantes todavía pueden hacer contrataciones; la fecha límite del mercado de fichajes es para el lunes 05 de septiembre, de acuerdo con 'Transfer Matching System' (TMS) de la FIFA.

Miguel Layún tras perder contra Xolos

Club América volverá a jugar en el semestre tras postergar el duelo de la fecha doble para cumplir con su 'tour' por Estados Unidos. El próximo domingo visitará el Nou Camp de Club León en el duelo correspondiente a la jornada 6 que dará inicio a las 21:05 horas (tiempo de México) 20:05 horas (tiempo de Culiacán).