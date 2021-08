Liga MX: Club América solo perdería el liderato si pasa esto ante Tijuana

México.- Este domingo la jornada 6 de la Liga MX continua con el resto de partidos, en total 4 en donde solo un equipo pelea por quedarse con el liderato del Apertura 2021 pero que al mismo tiempo podría perderlo si es goleado o superado por marcadores con diferencia de 2 goles, se trata del Club América que quiere seguir siendo el líder del torneo.

Luego de 5 partidos y la aburrida jornada de sábado en la Liga MX en donde los 4 partidos terminaron en empate la abrió las puertas a las Águilas de mantenerse en la cima del torneo, aunque empatado con el Club León en puntos, pero una mejor diferencia de goles, y ese mismo puntos es lo que haría que los de Coapa pudieran perder el liderato.

De acuerdo con la tabla de posiciones de la Liga MX América es líder con 13 puntos empatado con León, pero el resto de equipos que tienen actividad este domingo ni ganando se acercan al equipo capitalino, de igual manera los clubes que lo acompañan en la cima ya que con los múltiples empates todo se mantuvo igual.

Leer más: Liga MX: "No más excusas", Vucetich tras el empate de Chivas y Rayados

La esperanza para el Club León que tiene el mismo puntaje para tomar el cima es que América sea goleado por Xolos este domingo de cierre de jornada de Liga MX, pues un empate o derrota por un gol le sigue beneficiando a los azulcremas.

América viene de una victoria ante el FC Juárez | Foto: Jam Media

Para que América baje al segundo lugar tendría que perder su juego por un marcador como mínimo de un 0-2 para que su diferencia sea de +3 por el +4 de León ellos tomarían el primer lugar, pero para estar más seguros es que Xolos le meta al menos 3 para asegurar, pues un gol del América cambiaría una vez más la cantidad de goles.

De no suceder nada de lo anterior el Club América se quedaría por segunda semana consecutiva como el líder de la Liga MX, que si bien por ahora no tiene ningún valor pues no asegura nada, pero una vez llegando a las últimas jornadas puede ser esa posición lo que beneficie al momento de tener su partidos como local o si entrará a Liguilla de manera directa.

Las acciones del partido serán este domingo 22 de agosto en punto de las 17:00 pm a través de la señal de TUDN y Las Estrellas totalmente en vivo.

Así se completa la jornada 6 de la Liga MX

Domingo 22 de agosto

Pumas vs Puebla | 12:00 pm | TUDN y Las Estrellas

América vs Tijuana | 17:00 pm | TUDN y Las Estrellas

Necaxa vs FC Juárez | 19:00 pm | TV Azteca y TUDN

Querétaro vs Pachuca | 21:00 pm | TV Azteca y Fox Sports