Liga MX: Club América tendría acuerdo con Brian Rodríguez para ser su refuerzo

México.- En los últimos días el nombre de Brian Rodríguez comenzó a circular en redes sociales como posible refuerzo del Club América para cubrir la plaza de extranjero que dejó Jorge Meré tras salir prestado a Mazatlán FC. Luego de varios reportes todo parece indicar que se solo necesitan el sí del LAFC, dueño de su carta para transferirlo a la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Jorge Ramos, América y el jugador llegaron a un acuerdo por el jugador. A través de las redes sociales la fuente confirmó que solo es cuestión de que el LAFC de el sí o rechace la oferta para dejar la MLS. "Club América habría llegado a un acuerdo con el jugador Brian Rodríguez, su actual club: LAFC sería quien tendría la última palabra para que se concrete la llegada del uruguayo a la liga mexicana", se lee.

Según otros reportes el jugador ya habría incluso pedido referencias del club de la Liga MX con jugadores uruguayos que militan en México, casos de Federico Viñas, Jonathan Rodríguez y Sebastián Cáceres. Récord informó que el club angelino tendría la disposición de llegar a un acuerdo con el 13 veces campeón del futbol mexicano siempre y cuando se trate de una venta ya que no quieren que sea un préstamo.

Brian Rodríguez estaría muy cerca del Club América | Foto: Captura

Aunque no todo está definido, pues tambien desde el cuerpo técnico las cosas apuntan para otra cosa, dado que Fernando Ortiz ha declarado que no hay intención de reclutar a un extranjero más pero las cosas podrían cambiar de un momento a otro. América hoy tiene 9 jugadores no formados en México y tienen la posibilidad de agregar a uno más.

El reglamento de la Liga MX les permitirá registrar a nuevos jugadores hasta final de mes luego del 5 de septiembre no podrán salir ni llegar jugadores pues el mercado quedará cerrado, si no se llegan a aun acuerdo los jugadores antes de esa fecha muchos jugadores podrían quedar sin equipo.