Liga MX: Club América termina relación de manera oficial con Renato Ibarra

Ciudad de México.- Lo que era casi un hecho se ha confirmado, América ha hecho oficial el final de la relación laboral con Renato Ibarra quien se encuentra detenido por cargos de violencia familiar.

El pasado 5 de marzo el jugador fue detenido luego de golpear a su pareja Lucely Chalá para que después las autoridades agregaran los cargos de tentativa de feminicido y tentativa de aborto.

Luego de varios días en prisión y sin que el Club se manifestara en su favor esta tarde la directiva azulcrema ha finiquitado su relación con el jugador, y fue a través de un comunicado que dio a conocer la noticia mientras en los juzgados del reclusorio oriente se lleva a cabo la audiencia del futbolista.

Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

Renato llegó al América para el Apertura 2016 siendo uno de sus refuerzos clave para el centenario del equipo, el ecuatoriano logró el título del Apertura 2018, así como una Copa MX y un Campeón de Campeones en 2019.

Su último torneo con América no fue el mejor, terminó lesionado en las semifinales contra Monarcas, para la final jugó y dio algunos destellos pero no pudo terminar el partido y ese sería el último juego oficial con el Club ya que para este Clausura 2020 no pudo debutar.