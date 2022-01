Liga MX: Club América ve listo a Jona Dos Santos pero Diego Valdés sigue en duda

México.- Las formas en el Club América ya están dando muchos problemas para los aficionados luego de que solo dos refuerzos llegaron al equipo, hasta el momento pero que ninguno de los dos aún han podido jugar, bueno eso ya podría cambiar al menos con uno de ellos, específicamente en el caso de Jonathan Dos Santos quien fue el primero en ser registrado en la Liga MX y quien se ha visto más activo en los entrenamientos del equipo lo que hace que para el amistoso de este viernes ante Atlante tenga acción, pero en el caso de Diego Valdés las cosas siguen complicándose.

Ambos jugadores no vieron acción en la fecha 1 por estar fuera de ritmo, se esperaba que para la jornada 2 pudieran aparecer, pero la reprogramación del juego ante Mazatlán complicó todo. Jonathan Dos Santos quien tiene más tiempo sin jugar pero sin molestias musculares ya pudo incluirse al equipo totalmente lo que es una gran ayuda para Santiago Solari que busca recambios de importancia y con el lo podrá encontrar, en caso de tener una buena exhibición con América este viernes podría tener opción de debutar el siguiente fin de semana.

En lo que respecta a Diego Valdés el tiempo corre y no está listo, según reveló el reportero Víctor Díaz es que el chileno no fue considerado para el partido de este viernes y que sigue sin entrenar al parejo de sus compañeros debido a una lesión de la cual no se ha podido recuperar lo que el cuerpo técnico no quiere apresurar y llevarlo a una lesión mucho mayor que le impida jugar en la Liga MX.

"Diego Valdés sigue sin entrenador al parejo del grupo, el chileno todavía arrastra la molestia de la lesión que sufrió con Santos", se lee en el reporte. Con ello se ve complicado que tambien pueda aparecer en la jornada 3. Valdés porta la camiseta 10 y tambien ha sido registrado pero no ha jugado y eso empieza a generar molestia en los seguidores quienes confiaron en su calidad pero ahora que ven que se ha perdido mucho con el equipo empiezan a dudar de si será la mejor opción para América.

América ya los ha registrado pero aún los cuida para un gran debut | Foto: Captura

América volverá a las acciones el 22 de enero cuando reciba en el Azteca el Atlas, ahí se podría ver ya a Jonathan Dos Santos y aún con pocas posibilidades de que Diego Valdés tambien esté, pero en caso de que llegue, estaría en la banca para no apresurar su debut. Tambien se espera que para la siguiente semana América de más novedades sobre los posibles refuerzos que faltan, el tiempo corre en especial para los jugadores foráneos que deben cerrar pero se habla de que es lento pero seguro de que algún refuerzo del extranjero llegará, así como el caso de Alejandro Zendejas que aún no pude cerrarse pero que según los reportes va por buen camino.

América se mantiene en el lugar 6 de la general con solo 1 punto, es claro que para el final de la jornada 2 estará mucho más abajo pues no participará. En el partido de la fecha 3 en donde regresan a jugar, no podrán contar con Santiago Solari y Roger Martínez quienes fueron expulsados en su primer juego de la temporada.