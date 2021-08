Liga MX: Club América ya tiene le tiene precio a Sebastián Córdova y no es nada barato

México.- Apenas hace unas horas Sebastián Córdova recibió su medalla de bronce en Tokio 2020 y los rumores de que su presencia en la Liga MX ha llegada a su fin han subido como la espuma y esto luego de supuesto interés de equipos europeos por el zurdo americanista, pero de parte del equipo mexicano no tendría reparo en poner complicada la operación para dejar ganancias con su venta.

De acuerdo con reportero Jonatan Peña, hay equipos de Europa ya interesados en el nuevo "10" del Club América luego de su participación en Tokio 2020. Eso pondría al equipo de la Liga MX en alerta esperando las llamadas de varios equipos, especialmente de Países Bajos que es de donde el supuesto interés es mayor.

Pero hay algo que el equipo americanista quiere dejar claro y es que no "regalará" a una de las joyas de la Liga MX pues no aceptaran prestamos o pagos diferidos por el jugador. Como lo reveló el reportero el Club América estaría pidiendo hasta 15 millones de dólares por Córdova y no esperan recibir menos de esa cantidad por él.

Esto es una medida de cuidado del equipo americanista para tener por unas temporadas más a Córdova en la Liga MX antes de poder venderlo al extranjero y es que el valor es algo que pone en predicamento cualquier oferta que venga de fuera ya que los clubes europeos no pretender pagar tanto dinero por un jugador mexicano cuando puede conseguir lo mismo o mejor en Sudamérica en menor precio, es por eso que así "blindarían" al jugador.

Sebastián Córdova no tiene muchos torneos con el Club América en Liga MX, ya disputó una final pero no ha logrado el título. Su consolidación es algo que tambien busca el equipo más ganador de México pues no quiere que se vaya al extranjero y se complique como el caso de Diego Lainez que fue y comió mucha banca por un par de años en el Betis.

Sebastián Córdova estaría teniendo los minutos contados en la Liga MX | Foto: Jam Media

Por ahora se espera que en las siguientes horas la selección mexicana regrese a México para que cada uno de los jugadores reporte con sus clubes lo más pronto posible y ahí comenzar la gestión de si Córdova seguirá en la Liga MX o ya no podrá debutar este torneo para probar suerte en otro país.

De acuerdo con el sitio Tranksfermarkt el jugador del Club América tiene contrato hasta el 2025, así como tambien el valor en el mercado de Córdova que ha llegado a su punto más alto con 5 millones de euros, solo en la Liga MX ha podido elevar su valor y alguna de la ayuda con su participación en los Juegos Olímpicos.

