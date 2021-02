Liga MX: Club León desmiente que Emmanuel Gigliotti haya jugado contagiado de Covid-19

León, Guanajuato.- Las palabras del argentino Emmanuel Gliglioti llegaron rápido a los odios de la directiva del Club León que salieron a desmentir las declaraciones del jugador en donde explicaba que había jugador contagiado de Covid-19 la final de la Liga MX ante Pumas en el Guard1nes 2020.

Según las palabras en el comunicado del equipo felino, se siguieron todas las medidas de salud así como protocolos de acuerdo a los horarios establecidos por la Liga MX en la fase final, dejando claro que nunca hubo una prueba positiva en el caso de Emmanuel Gigliotti tal como el lo comentó en una entrevista para un medio de su país.

"Durante la Fase Final del campeonato, el Club León realizó análisis PCR al equipo y cuerpo técnico, de acuerdo al calendario establecido por la LIGA MX. Estos resultados arrojaron cero casos positivos, enviando toda la información a las autoridades", se lee en el comunicado.

De esa manera el equipo esmeralda confirma que durante el momento del partido el futbolista no estaba contagiado como él lo declaró en su entrevista. Pero si se confirmó que una vez que el torneo culminó y que el club asistió a sus jugadores extranjeros que saldrían del país con una prueba en donde se si dio positivo.

"Volvimos a realizar pruebas PCR a aquellos integrantes que tenían la intención de salir del país durante el periodo vacacional. En estas pruebas, el jugador Emmanuel Gigliotti resultó positivo, por lo que se le impidió viajar a Argentina y se le colocó en aislamiento".

Para finalizar se aclaró que tanto el futbolista como el equipo mantienen un compromiso con la Liga MX para tener en tiempo y forma todas las pruebas necesarias para la participación sana en el torneo.

Qué dijo Emmanuel Gigliotti

El delantero de León concedió una entrevista para TyC Sports en donde reveló que había salido al campo sin saber que estaba contagiado pero que un día después antes de viajar a su país se enteró que era positivo y no puso salir de México.

"Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me hiba a ir para Argentina, me hago el PRC que me pedían en Argentina y me da positivo, quiere decir que jugué con el bicho (Covid-19)", dijo Gigliotti.

Sus declacariones tomaron gran importancia luego de que fuera él quien abriera el marcador en el juego de vuelta de la final. Su gol le dio el camino a León para manejar el juego y llevarlo al final con la ventaja para obtener el título número 8 en la historia del equipo de la Fiera.