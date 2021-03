Liga MX: Club León no ha renovado contrato a Nacho Ambriz y no hay un acuerdo de por medio

León, Guanajuato.- La mala temporada del Club León en la Liga MX luego de haber logrado el título del torneo pasado tiene en pausa la renovación de Nacho Ambriz en la Dirección Técnica. Se sabe que hasta el momento hay platicas pero que no hay nada confirmado de que si vayan a extender su permanencia en el equipo.

De acuerdo a David Medrano, reportero de Azteca mediante aun video en su Twitter dio la noticia de que no se ve por donde el Club León tenga lista la renovación de Nacho Ambriz. Según dice Medrano, las platicas las tenían desde el mes de diciembre antes de que el equipo saliera campeón del Gaurd1anes 2020 pero luego de poco más de dos meses no hay nada claro.

Además agrega que esta platica va para largo, posiblemente para ver la reacción del equipo en los que resta del torneo, pues actualmente ocupa la penúltima posición de la tabla general y solo podría aspirar a estar entre los mejores los 12 para buscar calificar a la reclasifación.

"Ignacio Ambriz no ha renovado con el León. Al 10 de marzo no existe tal renovación y me dicen que ni cerca están de poder llegar a tener un acuerdo", comentó David Medrano.

Club León que se disponía a tener una gran oportunidad en este año con la misma base de jugadores ha quedado sin posibilidades de calificar directo a la Liguilla en los 7 partidos que restan de la fase regular, solo queda hacerlo a través del repechaje pero aun para ello deben lograr ganar la mayor cantidad de partidos que le quedan por delante.

Se podría pensar que existe la posibilidad de que al final si se renueve su contrato por lo hecho con el equipo las temporadas pasadas donde lo llevó a una final que perdió ante Tigres y este título, pero también el hacer al Club León el equipo más ofensivo y más completo de toda la Liga MX. Nacho Ambriz se hizo de una buena publicidad por estar dentro de los mejores entrenadores la campaña pasada.