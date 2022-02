Liga MX: Club Pachuca, entre los equipos que Santiago Solari no quiere escuchar

Ciudad de México.- El nombre de los Tuzos del Pachuca es parte de los grupos de la Liga MX que el Club América ha visto como parte de sus rivales a vencer durante la gestión de Santiago Solari, quien no desea recordar ese nombre por ahora tras causarle mayor presión en esta campaña.

Su permanencia en el plantel azulcrema está en riesgo debido a la escasez de resultados que no van en camino importante. América no se había visto en la zona oscura de la clasificación desde que el ex Real Madrid llegó al país para suplantar a Miguel 'Piojo' Herrera; siempre estuvo en la cima.

Desde su primera campaña en la Primera de México Solari vino a rejuvenecer al elenco del Club América que la pasó de fea forma durante el período complicado de Miguel Herrera, tanto en la Liga MX como en la Concacaf Liga de Campeones, donde tuvo una actuación sin pena ni gloria.

Tras pelear el liderato con la Máquina de Cruz Azul los comandados por el argentino no pudieron arrebatar el primer puesto de la tabla general, quedaron sublíderes con 38 puntos y en etapa de Cuartos de Final se encontraron con los Tuzos del Pachuca que superó la repesca como 8vo lugar.

Leer más: Liga MX: Sin Ángel Malagón, Necaxa deberá domar a La Fiera

Pachuca venció a América en el Azteca

Jam media

Claramente las águilas eran favoritos a avanzar a semifinales y consagrarse campeón tras llegar de forma invicta como local y con una capacidad diferente de enfrentar en calidad de visitante, sin embargo los hudalguenses los vencieron por 3-1 en la ida que se disputó en la cancha del Estadio Hidalgo. Aunque los emplumados se llevaron el triunfo 4-2 en la vuelta los goles de visitante del Pachuca los hizo despedirse de la lucha por el título, provocando el primer fracaso de Santiago Solari.

Ahora el momento actual que evidenció la crisis americanista fue el 3-1 en el Coloso de Santa Úrsula. Por nueva ocasión el cuadro de la Bella Airosa viajó a la Capital a derrotar a los cremas en duelo oficial, el primero al mando del uruguayo Guillermo Almada, grabando una nueva derrota para Solari en este enfrentamiento nacional.

Santiago Solari sale del Estadio Azteca

Jam media

Desde que el técnico llegó a la Ciudad de México ha enfrentando en cinco ocasiones a los Tuzos, registrando una marca de dos victorias, ambas en el Estadio Azteca, un empate en el 'Huracán' y dos descalabros, uno en liguilla y el recién citado este fin de semana, mismo que puede ser el último duelo que Solari dirigió contra el Club Pachuca.

Leer más: Liga MX: ¡Ojo América! Baños ya tiene el sustituto de Solari