Liga MX: Club Pachuca, presume orgulloso su cantera en Selección Mexicana

México.- El equipo de Pachuca ha tenido una gran temporada en la Liga MX, mucho de ello se debe a la buena gestión que ha tenido Guillermo Almada en su primer torneo con los Tuzos pero tambien se debe al buen momento que viven sus jugadores en especial algunos que hoy representarán a México en un partido amistoso. Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Luis Chávez están más que listos para su duelo ante Guatemala de este miércoles.

Pachuca quien está más que orgulloso de sus jugadores ha compartido una foto de su talento ya en Florida en donde el equipo mexicano reconoció la cancha en la que jugarán. Ahí los 3 jugadores que pedían a gritos un llamado el Tri, se tomaron una foto juntos que compartida en las redes del equipo con un reconocimiento por su llegada al equipo mexicano, "El talento tuzo ha llegado a Florida. Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Luis Chávez listos con la Selección Mexicana", se lee.

La afición tambien se unió a los mensajes de apoyo reconociendo la gran temporada de los 3 jugadores que además en su último partido entregaron un duelo de 10 con el que lograron el liderato en la Liga MX y que ya nadie se lo quitará. Aunque no todos los mensajes fueron en apoyo ya que parte de la afición tambien consideró que era algo innecesario un llamado a un partido que no les aportará nada ya que no es fecha FIFA y no estarán todas las figuras de ambos equipos.

Jugadores de Pachuca listos para su juego con Selección Mexicana | Foto: Captura

Aun así se espera que esta noche el cuerpo técnico de la Selección Mexicana los tome en cuenta y lo más probable que así sea ya que la lista de convocados apenas es de 20 jugadores por lo que se espera que todos tengan minutos para que así puedan demostrar su talento y tener alguna posibilidad de recibir más llamados para la siguiente convocatoria.

Pachuca en lo que respecta al torneo de la Liga MX ya no tiene problemas y será el número 1 de la general pero quieren buscar su mejor racha de puntos que es de 40 y requieren la victoria ante Pumas en la última jornada, aunque hasta el momento se ha especulado que se jugarían con elementos suplentes para evitar una sobrecarga a lo titulares y que todos tengan minutos en el torneo, aunque no está confirmado si Almada optará por ello.

Por su parte la Selección Mexicana jugará este miércoles 27 de abril en punto de las 19:30 pm y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN y TV Azteca ante su similar de Guatemala en un partido amistoso.