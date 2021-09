Liga MX: Comisarios designados por FIFA para las eliminatorias de la zona de Concacaf

México.- A días de comenzar la Fecha FIFA y el inicio de las eliminatorias de la Concacaf en su primera versión del Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Liga MX fue informada por el máximo organismo del futbol mundial que tres comisarios estarán ejerciendo su labor en diversos encuentros de esta triple fecha.

Fidel Pichel y Héctor Cárdenas estarán como comisionados de partido. Pichel estará en el duelo Canadá vs Honduras y en el Canadá vs El Salvador. Mientra tanto el señor Cárdenas lo hará en el Estados Unidos vs Canadá.

Cada uno tendrá la responsabilidad en que los partidos se lleven a cabo en tiempo y forma, así como tomar decisiones cooperativas con los oficiales ante cualquier altercado o imprevistos que puedan suscitarse durante el partido.

Por otra parte, el director de Seguridad y Comisarios de la Liga MX, Héctor Canchola Núñez, trabajará como Oficial de Seguridad para los juegos de El Salvador vs Estados Unidos y el Honduras vs Estados Unidos.

A diferencia de Fidel Pichel y Héctor Cárdenas será el encargado de la coordinación, comunicación y colaboración con las autoridades locales que resguardarán el orden durante cada partido.

El proyecto de internalización de la Liga MX se mantiene integrado por cada una de las áreas que compone la industria del futbol. De modo que la consolidación y proyección de los distintos profesionales del máximo circuito es en busca de obtener la representación perseverante más allá de las fronteras.