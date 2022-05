Liga MX: Comisión Disciplinaria ratifica tarjeta roja a Nahuel Guzmán de Tigres en semifinal de vuelta

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer este martes el reporte disciplinario de los partidos de vuelta de las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX ratificando la sanción a Nahuel Guzmán de los Tigres.

Guzmán fue expulsado el pasado sábado en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX luego de recibir al segunda tarjeta amarilla, por patear un balón dentro del terreno de juego cuando Julián Quiñones de Atlas buscaba un trazo largo.

Los Tigres realizaron una apelación a la Comisión Disciplinaria para que se le retirará la tarjeta roja Nahuel Guzmán, sin embargo, esta apelación no tuvo frutos, así lo dejo ver la FMF en su comunicado de este martes con los reportes de los encuentros de vuelta de las semifinales.

Nahuel Guzmán durante el partido de Tigres ante Atlas/Jam Media

“Se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club Tigres de la U.A.N.L., una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2022 de LIGA MX disputado entre los clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Atlas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que No procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX”, se lee el comunicado.

Las tarjetas para Nahuel Guzmán fueron por “retardar la reanudación del juego” la amarilla y el cartón rojo por “recibir una segunda amonestación en el mismo partido”, así lo dio a conocer la Comisión Disciplinaria en el reporte disciplinario de los partido de vuelta de las semifinales del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.