Liga MX: Comisión de árbitros 'castiga' a Marco Ortiz y Fernando Hernández

Ciudad de México.- Mañana (martes) dará inicio la fecha 9 del campeonato Apertura 2022 de Liga MX, en la cual no formarán parte los árbitros: Marco Antonio 'Gato' Ortiz y Fernando Hernández debido a su mal manejo de los partidos: Chivas vs Atlas y Cruz Azul vs Toluca.

Los colegiados se vieron nerviosos en sus respectivos encuentros que el Video Assistant Referee (VAR) les 'robó' el puesto y ellos quedaron, una vez más, como 'comodinos' y con falta de cáracter que el mismo partido le quedó grande a cada uno.

Una kermes durante los primeros 45 minutos del Clásico Tapatío. Marco Antonio Ortiz se dirigió tres veces al Videoarbitraje y en dos de sus revisiones le mostró la tarjeta roja a Luis 'Hueso' Reyes, jugador de Atlas, y Miguel Ponce, futbolista de Chivas.

Dejar con diez a cada equipo provocó que el Clásico Tapatío empezara a perder el interés por el 'show' que se armó gracias al VAR. Por si fuera poco, en este mismo fin de semana, hubo otro árbitro que estuvo aún peor y que no merecía ser designado para la fecha doble, hablamos de Fernando Hernández.

Fernando Ortiz no pitará en la fecha doble

El silbante estuvo como central en el partido Cruz Azul vs Toluca. El juego lucía entretenido hasta el minuto 80' que empezó el espectáculo tanto del Videoarbitraje como del trencilla, quien se echó el partido encima al no pitar una falta sobre Tiago Volpi, ni siquiera el gol de Cruz Azul, y esperó que el VAR le dijera que hacer en el campo.

Pero lo que realmente acabó con su personalidad fue marcar un penal insólito de Sebastián Jurado sobre el 90' y, además, expulsar al arquero de Cruz Azul, por meter un pisotón al momento de caer cuando salió a rechazar un balón por los aires.

Juan Escobar fue portero tras expulsión de Jurado

Fernando Hernández provocó que la banca del local explotara por su decisión, mucho más cuando se negó a marcar uno de los dos penales que hubo en el área del Toluca, cuestión que lo hizo ver como el peor de los árbitros que impartieron justicia en la fecha anterior del Apertura 2022 de Liga MX.