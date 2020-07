Liga MX: ¿Cómo afecta la orden de aprehensión de Billy Álvarez sobre Cruz Azul?

Ciudad de México.- La noticia de este miércoles fue la orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, esto por diversos cargos entre los cuales resaltan delincuencia organizada y movimientos extraños de grandes cantidades de dinero. Estos escándalos llegan una vez más y peligran la historia del club que podría ser hasta desafiliado.

Una vez más la desafiliación aparece en el radar de los medios y principalmente en los aficionados de la maquina que solo ven como su equipo se ve en medio de un escándalo de terceros. La orden de aprehensión sobre el presidente de los celestes pone en duda la continuidad del club ya que en el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) especifican los motivos por lo que un equipo perdería la categoría o su desafiliación total.

Dentro del reglamento de la FMF se estable en el apartado de Causales para la pérdida de la afiliación hasta 9 maneras de proceder en caso de que se necesiten, de las cuales en una sería la que el club estaría incurriendo como el inciso d donde estipula que: "El dueño y/o Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo".

Aunque las esperanzas no estarían perdidas, y es que a través del diario Récord quien tuvo acceso al abogado de la Cooperativa quien dijo que el equipo no podría perder su afiliación a la Liga MX ni a la Federación Mexicana de Futbol y explicó el motivo, pero aseguró que Billy Álvarez si deberá pisar el penal y presentarse ante el juez.

De acuerdo con la declaración del abogado, Cruz Azul no es pertenencia del acusado (Billy Álvarez) por lo que no afectaría como se ha estado mencionando, lo que si debería suceder es que el mismo Álvarez deberá presentarse ante el juez en el penal de Almoloya. "Es directivo, pero cometió actos ilícitos en perjuicio de la dueña que es la cooperativa, entonces no tendría razón de ser desafilado porque recibiría la empresa un castigo doble: por un lado el directivo robando la empresa y por otro desafilado el equipo", comentó.

Esto quiere decir que el equipo no correría el riesgo de desaparecer ya que ahora quienes se harían cargo es la misma Administración de la Cooperativa, además asegura que sería lo mejor que puede pasar tanto para la empresa como para el equipo. También confirmó que Álvarez debe ir frente el juez donde se determinará su proceso o no.

Sí claro, el consejo de administración tomará las riendas del equipo y será para bien. El consejo de administración elegido por el 84 por ciento de los dueños que debe asumir las funciones y dirección de la cooperativa y el equipo".

"En principio tiene que ir a la cárcel, irá al penal de máxima seguridad conocido como Almoloya o Altiplano, donde un Juez determinará si lo vincula a proceso. Sin embargo, por la edad puede solicitar la prisión domiciliaria".

