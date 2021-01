Liga MX: ¡Como los grandes! Tigres elimina las estrellas de su escudo

Nuevo León.- Un nuevo torneo de la Liga MX está por iniciar y con el el nacimiento del equipo "grande" de los Tigres de la UANL esto luego de que el cuadro felino decidiera modificar su escudo para eliminar las estrellas que en el aparecían como lo hacen la gran mayoría de los equipos en México y en gran parte del mundo especialmente los equipos considerados grandes.

Esta noticia comenzó circular en la cadena televisa de Multimedios con el conductor Willie González quien aseguró que algunos "pajaritos" le comentaros que Tigres tomó la decisión de eliminar las 7 estrellas de sus títulos de Liga MX para pasar a un escudo mucho más limpio.

"Me cuenta un pajarito que Tigres decidió quitarle las estrellas a su escudo porque ya dieron el paso a ser grandes", en su declaración tocó un punto importante en el mundo del futbol pues desde hace muchos años se ha considerado por los aficionados de mal gusto que los clubes borden las estrellas de sus títulos junto a sus escudos pues creen que eso no va con un club grande.

Solo en México existen casos puntuales que han dejado en evidencia ese punto, el más evidente es con América, el más ganador de México con 13 títulos pero en los más de 100 años del club nunca han puesto una estrella junto a su escudo, Pumas es otros de los casos, con 7 estrellas al igual que Tigres nunca las bordaron pero saben que las tienen.

Esta decisión pudo haber llegado luego del constante pleito entre aficionados de Tigres y Monterrey donde por muchos años los Rayados se burlaron de los felinos por no poder ganar títulos internacionales pero ahora que consiguieron la Concachampions se ha roto esa consigna, pero aun están debajo por 3 títulos con su vecino.

Y de manera venganza y darle una muestra de humildad a los Rayados decidieron no bordar en su escudo el título internacional además de borrar las otras 7, caso contrario de la Pandilla quienes presumen sus títulos de Liga y de Concacaf con 9 estrellas en tonalidades diferentes para diferenciarlas.

En la Liga MX son un total 11 equipos que no cuentan con las estrellas en sus escudos, los casos puntales de Querétaro, Mazatlán FC y FC Juárez no cuentan con ellas pues no han sido campeones. Los que se mantienen en esa línea son Xolos que tiene una estrella, Cruz Azul que presumen sus 8 títulos, León que recientemente agregó su 8va estrella al escudo.

Necaxa que con 3 siguen como una corona, Pachuca que es el club que más estrellas tiene hasta el momento cuentan con 12, repartidos de Liga e internacionales y el último es Santos que tiene 6 estrellas de solo títulos locales.

Así luce el escudo de Tigres con sus 7 títulos de Liga MX | Foto: Twitter Club Tigres

Hasta hace algunos años Chivas era uno de los "grandes" que seguían presumiendo sus estrellas, antes del 2006 ya presumían sus 10 títulos pero en ese año ganaron el 11 por lo que decidieron agregar una en color rojo y el resto azul. Con los años se mantuvo hasta el 2017 cuando volvieron a ganar y pasó lo mismo solo que ahora la estrella se colocó sobre es escudo.

Para los siguientes torneos este motivo de tener sus 12 campeonatos dejó de ser algo estético y decidieron eliminarlas, mismo caso que pasó con los Tigres que con 7 campeonato y un diseño de escudo rectangular no había manera que estéticamente fuera bien vista.