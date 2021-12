Liga MX: ¿Con el título de Atlas qué equipo ahora tiene la racha más larga sin ser campeón?

México.- Guadalajara sigue de fiesta y así seguirá por un largo tiempo luego de que un equipo plagado de jóvenes y algunos jugadores con experiencia hicieran lo que en 70 años plantillas con más talento, más experimentados no pudieron hacer, hoy Atlas es justo campeón de la Liga MX, pero entre el festejo de cortar la racha que hasta este domingo era la más larga para un equipo mexicano, ahora se se ha instaurado una nueva que le pertenece al equipo de Puebla.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, apenas hace unas horas la racha más larga la tenía Atlas pero ya la cuenta se ha reiniciado, y eso pasó la estafeta al equipo camotero que con 31 años de sequía ahora es el club con más años sin darla vuelta olímpica en un torneo de liga, ya que títulos de Copa MX se ha hecho presente y las ha ganado. El club de la franja es uno de los clubes históricos de la Liga MX por lo que una racha así siempre genera algo de impresión.

La última vez que Puebla se metió a una final y pudo levantar el trofeo fue en la temporada 1989-1990, en aquella ocasión culminó tercero y se coronó venciendo a la UdeG en la final para sumar su segundo título como Club Puebla. Apenas la temporada pasada de la Liga MX el equipo estuvo cerca de emular lo hecho en aquella ocasión, pues había quedado como tercer lugar y con muchos factores similares que le auguraban estar en la final, para su mala fortuna quedaron en semifinales cuando perdieron ante Santos.

La Liga MX está llena de equipos históricos que en los últimos años no han sido favorecidos y no han tenido oportunidad de volver a levantar un título. Entre otros clubes que no han sido campeones desde hace mucho tiempo que incluso algunos de sus seguidores no lo han visto ganar, está el ejemplo de Necaxa quien desde hace 23 años que no pelea por un campeonato. Uno de los equipos más ganadores, el tercero para ser más exacto, Toluca ya cumplió 11 años desde su última estrella y Pumas un club más importante en México que tiene 10 años sin ser el protagonista.

Club Puebla se queda con la racha más larga sin ser campeón, con 31 años | Foto: Jam Media

La lista continua con más clubes, como el caso de Tijuana que aunque tenga solo un campeonato no ha sido el mismo desde hace ya casi 10 años que lo ganó, tambien la Liga MX tiene clubes que nunca han ganado un campeonato y que su sequia está solamente creciendo como el caso de Querétaro, Atlético de San Luis, y nuevos elementos como Mazatlán FC y FC Juárez que tienen apenas unos años en la Liga MX.

Ahora Atlas como el nuevo campeón de la Liga MX, iniciará a defender su título a partir del 7 de enero de 2022, podría tener complicaciones, esto debido a que al ser el último equipo en tener acción y el tiempo tan corto para el inicio del siguiente torneo la preparación no sería la más adecuada por lo que deberán apostar a seguir con la misma idea y evitar grandes cambios.