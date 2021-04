Liga MX: Con la posible salida de Tuca Ferretti de Tigres 4 figuras más se irían junto con él

Nuevo León.- Se ha destapado que Tigres desde los altos mandos ya no quieren a Tuca Ferretti por lo que ya estarían solo esperando al final de temporada para darle las gracias y recibir a Miguel Herrera en su gran regreso a la Liga MX, pero ahora se complicaría todo y es que también se filtró que con el Tuca se irían 4 pesos completos de Tigres.

De acuerdo con Willie González de Multimedios, Tigres ahora tiene 5 problemas, además de la no renovación de Tuca Ferretti se le sumaron la posibilidad de que 4 jugadores se van con el entrenador por lealtad. Estos serían André-Pierre Gignac que apenas renovó su contrato por los próximos 3 años, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán y Carioca serían los que dejen al equipo de la década de la Liga MX.

"Nahuel, Gignac, Carioca y Guido se van de Tigres si no renuevan a Tuca, por lealtad", comentó Willie Gonzáles según una fuente le confirmó y que es muy cercana al equipo de la Liga MX. Esto aun no está confirmado pero de ser verdad podría ser un golpe bastante duro para el equipo al poder perder a 4 históricos del equipo.

La Liga MX aun no termina y todo pude pasar, según reportan desde Nuevo León no importa lo que pase con Tigres en el cierre, Tuca ya no regresa, otros más afirman que sí hay planes de renovarlo y que se quedará más tiempo. Mientras Miguel Herrera está esperando la siguiente indicación para saber si llega en lugar del Tuca o deberá esperar.

La realidad es que Tigres aun tiene la posibilidad incluso de ser campeón del torneo, actualmente se ubica en la novena posición con 19 puntos, está dentro del repechaje de la Liga MX y ya estando ahí cualquier cosa puede pasar. Meterse a Liguilla y ser el campeón y eso aun sigue siendo una realidad que los felinos pueden soñar.

Este fin de semana será clave para Tigres y Tuca Ferretti, se juega el Clásico Regio y de perder podría agrandar más el rechazo de su propia afición aunque de ganar y que sea de forma contundente será un paso más a una posible consideración en quedarse vigente en Liga MX con el equipo felino.